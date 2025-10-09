kézilabdakielceone veszprém hcveszprém hc
Izgalmassá tette a végjátékot, de legyűrte a Veszprém a Kielce kézicsapatát

Vasvári Tamás / MTI
2025. 10. 09. 20:49
A Veszprém házigazdaként 35-33-ra legyőzte a lengyel Kielcét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, csütörtökön. A vendégek egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen.

Gyors játékkal kezdett mindkét együttes, ebben, illetve kapusteljesítményben is a hazaiak voltak hatékonyabbak. A 13. percben már három, a 22. percben pedig – Nedim Remili találataival és Rodrigo Corrales védéseivel – öt gól volt a Veszprém előnye (16-11), írta tudósításában az MTI.

Az első felvonásban látottakhoz képest meglepően nagyot fordult a játék képe a második félidő elején: sokkal pontosabban, kevesebb hibával kézilabdázott a Kielce, amely két 3-0-s sorozattal felzárkózott 27-26-ra.

Xavi Pascual vezetőedző időkérése után rendezték soraikat a hazaiak, egy 5-1-es szériával ismét megnyugtató előnyre tettek szert. A sok játékmegszakítás miatt ekkor már nem volt olyan lendületes a játék, mint korábban, ezt kihasználva a vendégek egy 4-1-es sorozattal megint felzárkóztak.

Az 58. percben úgy tűnt, hogy Hugo Descat büntetőjével biztossá vált a házigazdák sikere, ám 63 másodperccel a vége előtt a lengyelek hátránya megint csak egy találat volt. Az utolsó percben Remili lövése a kapufáról kipattant, a vendégek gyors ellentámadása során két szabálytalanság is történt, a bakonyiak visszakapták a labdát, és Gasper Marguc beállította a 35-33-as végeredményt.

A mezőny legjobbjának megválasztott Remili kilenc, Descat nyolc, Ivan Martinovic és Ahmed Adel öt-öt góllal, Rodrigo Corrales kilenc védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Piotr Jarosiewicz nyolc, Aleks Vlah öt találattal, Bekir Cordalija hét védéssel zárt.

Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, A csoport, 4. forduló

One Veszprém HC – Industria Kielce (lengyel) 35-33 (21-15)

