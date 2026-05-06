Foci

Öt gól a Fradinak, kettő a vb-rekordot hozó meccsen – Fazekas László legemlékezetesebb mérkőzései

Németh Ferenc / MTI
admin Hegyi Iván
2026. 05. 06. 16:37
A 92-szeres válogatott, kilencszeres bajnok, háromszoros kupagyőztes, olimpiai bajnok Fazekas László pályájának néhány emblematikus pillanatával tisztelgünk a 78 éves korában elhunyt extraklasszis futballista emléke előtt.

1965. november 7.: Első NB I-es mérkőzése: Újpest–Dorog 2:2. A Megyeri úti mérkőzés első gólját a tizennyolc éves újonc lőtte, stílszerűen tizennyolc méterről; a labda a felső lécről vágódott Ilku István kapujába. A lilák így álltak fel: SzentmihályiKárpáti, Csordás, Krivitz, SóváriSolymosi Ernő, GöröcsSolymosi Gyula, Fazekas, Bene, Zámbó.

1968. május 4.: Első válogatottsága: Magyarország–Szovjetunió 2-0. A 80 000 (71 556 fizető) néző előtt rendezett Eb-negyeddöntőn Fatér – Solymosi Ernő – Novák, Mészöly, Szűcs, Ihász – Göröcs, Rákosi – Fazekas, Varga Zoltán, Farkas összetételű honfitársaink 2-0-ra nyertek, ám egy héttel később Moszkvában 3-0-ra kikaptak, és nem jutottak a legjobb nyolc közé. A vesztes visszavágón Fazekas nem szerepelt.

Olimpiai arany hármas emberelőnyben

1968. november 26.: Olimpiai döntő Mexikóvárosban: Magyarország–Bulgária 4:1. A Fatér – Novák, Dunai Lajos, Noskó, PáncsicsJuhász István, Menczel, Szűcs – Fazekas, Dunai Antal, Nagy László összeállítású magyar csapat az első félidő végén 2:1-re vezetett, amikor Cvetan Dimitrovot, Kiril Ivkovot és Atanasz Hrisztovot is kiállította Diego de Leo mexikói játékvezető. A szünet után hármas létszámelőnyben-hátrányban már nem folyt valódi küzdelem.

1969. június 11.: A Vásárvárosok Kupája döntőjének visszavágóján: Újpest–Newcastle 2:3. Angliában 3:0-s vereséget szenvedtek a lilák, de Szentmihályi – Káposzta, Solymosi Ernő, Noskó, BánkútiDunai III, Göröcs – Fazekas, Bene, Dunai II, Zámbó összetételű csapatuk a Megyeri úti első félidő után 2:0-ra vezetett. A második félidő első percében egy peches öngól megpecsételte sorsukat.

