Csütörtökön érkezik a magyar boltokba a Lidl saját e-kerékpárja

Nemzetközileg nagy sikert aratott a Lidl saját márkás elektromos hegyi kerékpárja, ami csütörtöktől a hazai Lidl áruházakban is elérhető – hívja fel a figyelmet a Nosalty.

Május 7-10. között előrendeléssel vagy az üzletekben lehet megvásárolni a Lidl saját, Crivit márkajelzésű elektromos hegyi kerékpárját. A Lidl felhívja a figyelmet, hogy a bicikli csak a készlet erejéig elérhető, így könnyen lehet, hogy már az első napokban elkapkodják.

A kerékpár 599 999 forintért lesz elérhető.

A járműnek erős középmotorja van (250W, 36V), maximum 25 km/h sebességre tud felgyorsulni.

Integrált akkumulátora kb. 709 Wh kapacitással bír, emellett hidraulikus féktárcsával felszerelt.

A biciklik M-es (kb. 154-170 cm testmagassághoz), L-es (166-188 cm) és XL-es (182-200 cm) méretben lesznek elérhetőek.

Lidl-Plus felhasználóként egy előrendelés adható le, termékenként 3 darabra.