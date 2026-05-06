Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége (MaReSz) a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését.

A MaReSz szerdai közleményében azt írta: a hazai rendezvényágazat helyzetét és jövőjét nagymértékben befolyásolja az a bejelentés, amelyet Balásy Gyula tett a Lounge Design, a Lounge Event és a Visual Europe Group működéséről és tulajdonviszonyairól. A szövetség rámutatott, hogy ezek a cégek az állami rendezvényszervezésben és kommunikációban az elmúlt évtizedekben kulcsszerepet játszottak, és a hazai rendezvény- és kommunikációs szakma jelentős részével, több ezer alvállalkozóval dolgoztak együtt.

A szervezet május 6-ára rendkívüli elnökségi ülést hívott össze, hogy megvitassa a kialakult helyzetet.

A MaReSz elnöksége a közleményben azt írta, hogy az állami beavatkozás piactorzító hatása az egész rendezvényszektor működésére rányomta a bélyegét. Szerintük ez az ágazat cégeinek jelentős részét elzárta a lehetőségektől, és komoly károkat okozott nemcsak a szakma szereplőinek, hanem a magyar gazdaságnak is.

A szövetség szerint az elmúlt másfél évtized politikai környezete a hazai üzleti és konferenciaturizmus fejlődését is visszafogta, mert több jelentős nemzetközi nagyrendezvény emiatt kerülte el Magyarországot. A MaReSz úgy látja, most lehetőség nyílhat arra, hogy ismét szakmai szempontok kerüljenek előtérbe, Magyarország pedig újra vonzó célpontja legyen a globális konferencia- és eseménypiacnak.

A szervezet üdvözölte a rendezvény- és kommunikációs piacon elindult „tisztulási folyamatokat”, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjainak újragondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. A MaReSz azt írta, az ágazat hosszú távú stabilitását csak a szakmai tudáson, innováción és transzparens működésen alapuló piaci mechanizmusok biztosíthatják.

A szövetség egyúttal felmérést indít a tagjai körében, hogy képet kapjon a fennálló kintlévőségekről és a kifizetési láncok állapotáról. Ennek eredményét ígéretük szerint nyilvánosságra hozzák. A MaReSz különösen az alvállalkozói rendszer helyzete miatt aggódik, mert szerintük a kkv-szektor stabilitása nélkülözhetetlen a rendezvényipar működőképességéhez.

A közlemény szerint a MaReSz haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az alakuló Tisza-kormány illetékeseivel, hogy szakmai tudását és a tagság visszajelzéseit megossza a döntéshozókkal. A szervezet akciótervet is kidolgozna az ágazat helyzetének rendezésére.

A szövetség azt is jelezte, hogy a szakemberek megtartását kiemelten fontosnak tartja, mert el akarják kerülni a Covid-járvány idején tapasztalt pályaelhagyásból fakadó szakemberhiány megismétlődését.