Régi-új műsorvezető érkezik a Reggelibe

Bársony Bence / RTL Klub
admin Grósz Petra
2026. 05. 06. 20:13
Az RTL nemrég közleményben tudatta, hogy hamarosan egy régi-új műsorvezetőt köszöntenek majd a Reggeli stábjában,

Barabás Évi személyében.

Mint írják, mindeközben a műsorvezető Fókuszban betöltött szerepe sem változik, az esti magazinműsorban is találkozhatnak majd vele a nézők.

Barabás egyébként szinte napra pontosan 25 évvel ezelőtt kezdte pályafutását a Reggeliben, 20 éve vezeti a Fókuszt, a közlemény szerint pedig most új lendülettel tér vissza a reggeli műsorsávba.

Abszolút inspirál! Sok élmény vár rám, mert ez már egy másik Reggeli. Remélem, hogy vannak velem együtt változó, velem tartó nézők, akik ennyi év után a reggeleket is várni fogják, hogy közösen éljük meg őket. A Reggeli csapatából sokakat ismerek, számomra ez egy második, harmadik család, ugyanezzel a szeretettel fogadtak most is

– fogalmazott a műsorvezető a régi-új kihívással kapcsolatban.

Két műsorvezető távozott

Miközben Barabás Évi csatlakozik a stábhoz, két műsorvezető elhagyja azt: április végén derült ki, hogy Peller Mariann és Peller Anna távoznak a Reggeliből. Múlt szerdán vezették utoljára együtt a műsort.

