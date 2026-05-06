Szujó Zoltán: Arra kérek mindenkit, tegyen különbséget az online hisztériakeltés és a valóság között

Szujó Zoltán és az FIA elnöke a Hungaroringen, a 2024-es Magyar Nagydíjon.
Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 06. 12:23
Két nappal a választások után Gyulay Zsolt lemondott a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségben (MNASZ) betöltött elnökségi tagságáról, az elnökség így határozatképtelenné vált, mivel már csak három tagja marad: a 2022-ben megválasztott elnök, Szujó Zoltán, valamint Kálmán Péter és Rabócsi Tibor.

Az mnasz.hu-n megjelent, hogy június 9-én rendkívüli közgyűlést tartanak, illetve Szujó Zoltán egy Facebook-videóban beszédet intézett a tagszervezeteknek. Ebben arról beszélt, hogy tudja, sokaknak van véleménye az autósport belügyeiről, amiket tiszteletben tart akkor is, ha épp trágár hangnemben támadják őt. Hangsúlyozta, júniusban elnökségi tagokat választanak, de a mostani lépések egy konkrét szituáció kezelésére vonatkoznak, és arra kért mindenkit, gondolja át, érdemes-e szezon közben mindent felborítani úgy, hogy decemberben amúgy is tisztújító közgyűlés lesz.

A jelszó: nyugalom

Ebben a közhangulatban a legfontosabb a nyugalom megőrzése. Egy átalakuló országban vagyunk, várjuk az új kormányzati struktúra bejelentését

– mondta Szujó, aki kitért arra is, hogy az már kiderült, hogy a belügyminisztériumhoz kerül a sport, de az autósport esetében több tárca is érintett lesz, ez új kereteket jelent majd, amelyekhez alkalmazkodni kell.

Mostanság többen igyekeznek hangsúlyozni, milyen szoros kapcsolatban vannak a Tisza Párttal, úgy gondolom, akik ezt állítják, talán nem értették meg pontosan, hogy mi történt április 12-én. Szeretnék abban hinni, hogy egyetlen sportszövetség léte sem ilyen hangzatos kijelentéseken, vágyott vagy valós politikai kapcsolatokon múlik, hanem azon, hogy tudunk szakmai alapokon, együtt dolgozni és közösségként felelős döntéseket hozni

– mondta az MNASZ elnöke, aki arról beszélt, a szezon elkezdődött, zajlik a munka még úgy is, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet nem kedvez az autósportnak.

Tudatosan nem kommunikál sokat

A szövetség Szujó elmondása szerint stabil működik minden egyéb állítással szemben, magával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: „Az én személyem talán a televíziós műsorvezetői munkám miatt könnyebben, és látványosabban támadható. Ezt beláttam, és részben ezért kommunikálok visszafogottabban. Ugyanakkor a háttérben folyamatosan dolgozom” – fogalmazott és hozzátette: a napi ügyek mellett elvégzett egy sportbírói és nemzetközi sportdiplomáciai vezetői képzést is.

Arra kérem a tagszervezetek képviselőit, tegyenek különbséget az ügyeletes megmondóemberek által az online térben keltett hisztéria és a valóság között

– mondta.

Szujó szerint az MNASZ körüli döntéseket a szövetség tagjainak kell meghoznia, bölcsen, higgadtan, a közös érdekeket szem előtt tartva.

Az elmúlt másfél évben felbolydult a magyar autósport:

Hogy Szujó Zoltánt lemondatnák, az csak a jéghegy csúcsa az autósportosok vitájában
Látszólag a semmiből összekülönbözött egymással két autós szervezet, a vita pedig addig fajult, hogy Szujó Zoltánt lemondásra szólították fel, de levelet kapott az ügyben Pintér Sándor belügyminiszter is. Utánajártunk, min veszett össze Szujó és Kurtyán Ferenc.

