Kézilabda BL: ezúttal Barcelonában kapott ki, de nagy meccset játszott a Szeged

A Szeged a legutóbbi két bajnoki meccsén csupán egy pontot szerzett, hiszen kikapott Tatabányán és döntetlent játszott Csurgón.

Sikeresen lassították a játékot a találkozó elején a csongrádiak, és Mario Sostaric góljaival remekül tartották magukat (8-8). Amikor nem volt tökéletes és villámgyors a visszarendeződésük, a Barcelona gyors ellentámadást vezetett, szinte mindig gólt lőtt.

Tíz másodperccel az első félidő vége előtt a hazaiak támadhattak a háromgólos vezetésért, de egy technikai hibájuk miatt a Szeged megkapta a labdát, és Sebastian Frimmel szerencsés góljával 14-13-ra alakult az állás a szünet előtt.

Még csak négy és fél perc telt el a második félidőből, Michael Apelgren vezetőedző máris időt kért, mert nagyot változott a játék képe és a Barcelona egy 4-1-es sorozattal 19-15-re elhúzott. Az első harminc percet követően mindkét edző kapust cserélt, és Emil Nielsen, illetve Mikler Roland is jó teljesítménnyel szállt be.

A találkozó háromnegyedénél már öttel vezettek a katalánok, majd Jim Gottfridsson irányításával egy 6-2-es sorozattal közelített a Szeged, amely a kapusának lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott. Bánhidi Bence egymást követő három gólja után az 58. percben dőlt el a mérkőzés, amikor Borut Mackovsek elrontott egy lövést.

Mario Sostaric nyolc, Bánhidi hat góllal, Mikler Roland hat, Tobias Thulin három védéssel zárt. A túloldalon Ludovic Fabregas és Ian Barrufet hat-hat, Daniel Fernández öt találattal, Emil Nielsen hét, Viktor Hallgrímsson három védéssel vette ki részét a sikerből.