Meghalt a legendás kosaras, a Dream Team végzete

Jose Piculin Ortiz of Puerto Rico yells after making the winning basket against Angola 04 September 2002 in their second round game of the 2002 Men's FIBA World Basketball Championships at the RCA Dome in Indianapolis, IN. Puerto Rico won the game 89-87 in double over-time. AFP PHOTO/Jeff HAYNES
Jose Piculin Ortiz (1963-2026)
2026. 05. 06. 03:59
Hatvankét éves korában meghalt José „Piculín” Ortiz, minden idők egyik legjobb Puerto Ricó-i kosárlabdázója.

„Puerto Rico nemcsak egy sportolót, hanem egy legendát vesztett el. Köszönjük az örömet, amit okoztál, hogy büszkén képviselted a zászlót, szigetünk nevét a legmagasabb szintre emelted” – búcsúzott a helyi kosárlabda-szövetség.

A 2023 óta rákbetegséggel küzdő Ortiz négy-négy világbajnokságon és olimpián képviselte hazáját, 2004-ben tagja volt annak a csapatnak, amely Athénban óriási meglepetésre legyőzte az Egyesült Államok válogatottját.

Ez volt az amerikaiak első veresége az olimpián az NBA-játékosok 1992-es belépése óta.

A nemzetközi szövetség (FIBA) Hírességek Csarnokába is beválasztott Ortizt 1987-ben a Utah Jazz draftolta, két évet játszott az NBA-ben, ezt követően Európában, többek között a Real Madrid és Barcelona csapatait erősítette, 2006-ban vonult vissza.

