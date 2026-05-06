Négy választókerület átrajzolását javasolja az NVI

Eredményesen és a hatályos jogszabályoknak megfelelően zajlott le a 2026-os országgyűlési választás – áll a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és a Nemzeti Választási Iroda (NVI) Országgyűlésnek benyújtott beszámolójában. A dokumentum egyik kiemelt megállapítása ugyanakkor az, hogy a népességmozgások miatt négy egyéni választókerület esetében módosítani kell a beosztást.

Nagy Attila, az NVI elnöke jelezte: 2022 óta olyan mértékű változás következett be a választópolgárok számában, hogy Somogy vármegye 2. számú (Barcs), valamint Tolna vármegye mindhárom (Szekszárd, Dombóvár, Paks) egyéni választókerületében a létszám több mint 20 százalékkal eltér az országos átlagtól.

Emiatt a jogszabályok alapján legkésőbb 2028 végéig szükségessé válik a választókerületi határok átalakítása.

A beszámoló szerint maga a választási eljárás stabil, kiszámítható jogi környezetben zajlott. Sasvári Róbert, az NVB elnöke közölte: a testület a január 13-i kitűzéstől az országos listás eredmény május 1-jei jogerőre emelkedéséig 37 ülést tartott, és a választási időszakban összesen 404 határozatot hozott. Ezek nagy része jogorvoslati ügyekben született, a bíróság pedig a döntések mindössze 5,2 százalékát változtatta meg.

Több mint száz ügyben tettek feljelentést

A korábbi választásokhoz képest tovább csökkent a jelöltek és jelölőszervezetek száma: 2026-ban 30 pártot és 12 nemzetiségi önkormányzatot vettek nyilvántartásba, az egyéni jelöltek száma pedig 639-re esett vissza. A szavazólapon öt országos lista szerepelt, jóval kevesebb, mint a korábbi ciklusokban.

Az NVI adatai szerint a választást zökkenőmentesen bonyolították le: Magyarország 3177 településén, több mint tízezer szavazókörben és 149 külképviseleten lehetett voksolni. A választók névjegyzékében 8 112 646 választópolgár szerepelt, ebből 494 244-en voltak jogosultak levélben szavazni. A választási részvétel a magyarországi, külképviseleti és a levélben szavazókkal összesen 78,99 százalékos volt. A választások lebonyolításának tervezett költsége 31,3 milliárd forintot tett ki.

Nagy Attila a beszámolóban ismertette a Kit ajánlottam? szolgáltatást, ahol választópolgárok le tudták kérdezni, hogy a nevükben adtak-e le bármely jelölt részére, bárhol az országban ajánlást.

A visszaélés gyanúját felvető panaszok száma elérte a százat, a választási szervek valamennyi esetben rendőrségi feljelentést tettek. Nemzetiségi regisztrációhoz köthetően az NVI eddig 11 ügyben tett feljelentést.