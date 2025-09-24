„Akkorára dagadt a kezem, mint egy lufi” – darázs támadta meg, kórházba került az ötszörös olimpiai bajnok sífutó

A norvégok ötszörös olimpiai és 15-szörös világbajnok sífutója, a 28 éves Johannes Hösflot Klaebo a négyszeres világbajnok Emil Iversennel együtt augusztus vége óta az amerikai Utah államban dolgozik, naponta kétszer edzenek több mint 2000 méteres tengerszintfeletti magasságon, így alapoznak az új szezonra, és egyben a 2026 februárjában, Olaszországban rendezendő téli olimpiára.

A norvég Tv2 azt írta, Klaebót az egyik tréning során megcsípte egy darázs.

„Valóban így történt, megcsípte a csuklómat. Nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, azonban másnapra akkorára dagadt a kezem, mint egy lufi” – nyilatkozta a norvég portálnak.

A duzzanat gyorsan átterjedt a karomra, majd a hónaljam alatti nyirokcsomókra. A kezem vörös és fájdalmas lett. A nyugalmi pulzusom az egekbe szökött anélkül, hogy mozogtam volna. Ez pedig magaslaton aggodalomra adott okot.

Miután telefonon tartotta a kapcsolatot a válogatott orvosával, végül úgy döntöttek, kórházba megy kivizsgálásra.

Fél napot töltött bent, és néhány vizsgálat után végül hazaengedték azzal a tanáccsal, hogy legalább négy napig pihennie kell, de orvosi kezelésre nem lesz szüksége.

„Előfordul néha ilyen. Unalmas volt, ugyanakkor jólesett pár nap szabadságot kivenni. Nincs annyi szabadnapom egy évben, szóval amikor mégis jön, ki kell élvezni” – tette hozzá.