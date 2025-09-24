Ijesztgettek a románok, 8-1-es roham kellett a veszprémi kézisikerhez

A One Veszprém HC vezetői még kedden ellátogattak Marian Cozma sírjához a bukaresti Pipera temetőbe. Ahogy a két csapat egymás elleni mérkőzésén mindig, a szurkolók a kilencedik percben ezúttal is felállva, néma csendben emlékeztek a 16 évvel ezelőtt meggyilkolt beállóra, aki pályafutása során ebben a két együttesben játszott.

A nyolcadik percben már harmadszor büntették kiállítással a vendégeket, de ezt a bukarestiek nem tudták kihasználni. A vezetést akkor vették át először, amikor ők voltak emberhátrányban (7-6). Csakhamar jött egy újabb veszprémi kiállítás, majd 10-8-as Dinamo-előnyt követően egy 3-0-s veszprémi gólsorozat, amit Rosta második találata zárt le, írta tudósításában az MTI.

A vártnál kiegyenlítettebb első félidő 15-15-ös döntetlennel zárult, a másodikat pedig 3-0-s szériával kezdték a vendégek (15-18), de erre egy 5-0-s sorozattal válaszolt a Dinamo és a 41. percben megint két góllal vezetett (20-18).

A találkozó a 44. perc után dőlt el, mert nagyot változott a játék képe és a Veszprém két-kétgólos Pechmalbec és Remili vezérletével tíz perc alatt 8-1-es szériát produkált (23-28).

A hajrá még izgalmassá válhatott volna, hiszen Rostáék 27-29-re visszakapaszkodtak, de Remili bebiztosította a 30-27-es sikert.