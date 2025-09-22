kézilabdaátigazoláspletykalasse anderson
Mégsem Veszprémbe szerződhet az olimpiai és világbajnok dán átlövő

2025. 09. 22. 13:56
Szeptemberben különböző kézilabdás fórumokon felröppent a hír, hogy Lasse Andersson, a Füchse Berlin olimpiai és világbajnok balátlövője jövő nyáron csatlakozhat a One Veszprém HC csapatához. A Kicker szerint azonban új vetélytárs bukkant fel.

A portál azt írta, Andersson most állítólag közel áll ahhoz, hogy Dániába igazoljon, legalábbis dán források ezt erősítették meg.

A Bt.dk szerint az élvonalba frissen feljutott, de nagy álmokat szövögető HÖJ Elite hazaviné a dán válogatott sztárját, aki várhatóan többéves szerződést kapna. Ha ez igaz, akkor azt jelenti, hogy a 31 éves Andersson öt év után távozik a német fővárosból.

A dánok keretében már olyan nagy nevek szerepelnek, mint a 44 éves legendás szélső, Hans Lindberg, a szintén világklasszis balátlövő Michael Damgaard és nem utolsósorban a svéd sztár, Hampus Wanne, akit ugyanilyen szenzációs módon a Barcelonától sikerült megszerezni.

Általános szabály, hogy nem kommentáljuk az ilyen jellegű pletykákat

– nyilatkozta tömören a klub vezérigazgatója, Lars Vinther.

A Handball-World megkeresésére a Füchse sem kívánt nyilatkozni.

Andersson 2016-ban a KIF Koldingtól a Barcelonához igazolt, és tíz év külföldi után térhez vissza Dániába. Ez anyagi előnyökkel is járna: Dánia jelentős adókedvezményt biztosít a tíz évig külföldön dolgozó, magas fizetésű, hazatérő sportolóknak.

