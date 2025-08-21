„Sokkot és dühöt éreztünk” – Faluvégi Dorottyát már nem lehet meglepni azután, hogy csődbe ment a csapata

Rendkívül nehéz helyzetbe került a nyáron Faluvégi Dorottya, a magyar női kézilabda-válogatott jobbszélsője. Az Európa-bajnoki bronzérmes játékos májusban, edzésen szenvedett térdsérülést, ami miatt idén már nem játszhat, majd a bajnokság megnyerése után csődbe ment klubja, a Ludwigsburg.

Sokkot, szomorúságot és dühöt éreztünk, nehéz mindezt szavakba önteni

– mondta a Nemzeti Sportnak a 27 éves sportoló, aki elárulta, aznap tudta meg, mekkora gondban van a Ludwigsburg, amikor a sajtóban megjelentek az első hírek, este pedig már a csődbiztosok tájékoztatták a kerettagokat a kialakult helyzetről.

A csapatot azóta kizárták a Bajnokok Ligája következő szezonjából és rengetegen távoztak már. Faluvégi ugyanakkor még nem bontotta fel a szerződését, mint mondta, lesz egy utolsó értekezlet, ahol sok kérdésre választ kaphatnak. Ugyanis a hazai sorozatoktól nem lépett még vissza a klub, megváltozott feltételekkel van némi esély a folytatásra.

Már nem számítok semmire, a történtek után nem tudnak meglepni.

Őszintén megmondtam a klubvezetőségnek, ha lesz olyan lehetőség, amely a karrierem és a felépülésem szempontjából is megfelelő, nem hezitálok, úgy döntök, ahogy nekem jobb. Jelenleg a munka a rehabilitációs teremben zajlik, a legfontosabb, hogy a felépülésem jól alakuljon. Majd utána felmérem a lehetőségeimet” – mondta Faluvégi, aki hozzátette, ebből a helyzetből csak építkezni lehet, mert csak feljebb van, és segít számára, ha elfogadja, a csőd és a sérülés is a versenysport része.

Most leginkább arra koncentrál, hogy a felépülése rendben menjen, az optimista forgatókönyv szerint február végén térhetne vissza a pályára. Az idő nem nyomja, úgyhogy optimisták és bizakodóan várja a lehetőségeket.

Faluvégi itthon a Ferencváros, az MTK és a Győr csapatainál játszott, 2023-ban igazolt Németországba. Magyar bajnokságot négyszer, Magyar Kupát kétszer nyert, van ezüstje és bronza is a BL-ből, míg a Ludwigsburggal két bajnoki aranyérmet söpört be.