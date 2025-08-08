„Az a legrosszabb, amikor az ember látja összeomlani a kézilabdázókat” – Hlavaty Tamás nyolc hónap alatt két topklub csődjét élte át

Tavaly először a francia Nantes dobta be a törülközőt az Európában jól ismert, nagyobb női kézilabdacsapatok közül, januárban a román SCM Gloria Buzau lépett vissza, majd a háromszoros BL-győztes norvég Vipers jelentett csődöt. A 2025–26-os szezon kezdetén az igazi nagy pofont a 2024-es BL-döntős, német bajnoki címvédő HB Ludwigsburg drámai bejelentése szolgáltatta.

A klub július 22-én jelezte, hogy nagy a baj: a tulajdonosai fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtottak be a kerületi bírósághoz, ezt követően pedig ideiglenes vagyonfelügyelőt neveztek ki a csapatot működtető gazdasági társaság élére.

Augusztus 4-én egy újabb közlemény szerint az érintett felekkel folytatott intenzív tárgyalások ellenére továbbra sem sikerült olyan megoldást találni, amely biztosítaná a csapat szereplésének finanszírozását a következő szezonra, így, ha bárkiért akadna jelentkező, senki útjába nem gördítenek akadályt, azaz szabadon, ingyen távozhat.

BREAKING NEWS: Nach Angaben diverser Quellen wird der amtierende deutsche Meister der Frauen, die HB Ludwugsburg, sich per sofort vom Spielbetrieb abmelden. Die Spielerinnen werden darüber gerade in einem Meeting informiert. #handball 📸 Marco Wolf pic.twitter.com/pXdNLnQwOq — Kreis Ab (@kreisab) August 4, 2025

Kedden az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) kizárta a csapatot a női Bajnokok Ligája ferencvárosi érdekeltségű csoportjából (a helyére a szabadkártyát igénylő, de első körben lemaradó norvég Sola HK került), míg a német szövetség jelezte, a Ludwigsburg az augusztus 23-i Szuperkupa-mérkőzésen sem léphet pályára.

Hlavaty azt gondolta, viccelnek vele

A csapat magyar szempontból is érdekes, hiszen a válogatott szélső, Faluvégi Dorottya mellett az edző személye sem ismeretlen. Hlavaty Tamás – aki korábban Mosonmagyaróváron, majd a Győri Audi ETO KC szakmai stábjában dolgozott – júliusban vette át az irányítást. A 38 éves felvidéki tréner ebben az idényben egyszer már átélt hasonló mélypontot, hiszen előtte a januárban csődbe ment Vipers Kristiansand edzője volt.

Nagyon nehéz bármit mondanom, mert, ami Vipersben történt, az egy kézilabda-katasztrófa volt. Azért jöttem Németországba, mert abban bíztam, hogy itt nyugodtan dolgozhatok, és egy hajtós csapattal jó munkát végezhetek

– mesélte a 24.hu érdeklődésére.

„Három hetet dolgoztam a csapattal, nagyon tetszett a közös munka, a mentalitás, ám egyszer csak jött egy információ, hogy fizetésképtelen a klub. Amikor meghallottam, azt gondoltam, viccelnek velem. Mégiscsak olyan csapattól jöttem, ahol ez megtörtént. Mondtam is, hogy na álljon meg a menet, nem a legjobb vicc, mert amit én ott átéltem, az igazi tragédia volt.”

De kiderült, hogy ez a valóság, a vezetők tartottak egy megbeszélést, ahol bejelentették a csődöt.