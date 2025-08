Ez még tényleg a vég? – szabadon igazolhatóak a 2024-es BL-döntős csapat kézisei

Marco Wolf / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Év elején a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes norvég Vipers Kristiansand ment csődbe és szűnt meg, most a 2024-es BL-döntős német HB Ludwigsburg női kézilabdacsapata dőlt be, és immáron hivatalosan a játékosai is szabadon igazolhatóvá váltak.

Az 1997-ben alapított, hatszoros német bajnok (legutóbbi négy alkalommal aranyérmes), négyszeres Német Kupa-győztes, 2022-ben pedig Európa Ligát nyert együttes két hete jelezte, hogy baj van. A tulajdonos, a HB Ludwigsburg GmbH & Co. KG akkor kezdeményezte a csődeljárás megindítását, emiatt a bíróság ideiglenes csődgondnokot is kijelölt. Akkor a klubtól származó források még azt mondták, a vezetők reménykednek a csődeljárás ellenre a vállalkozás , azaz csapat továbbra is működhet. A Handball-World azt írja, a klub sorsa minden bizonnyal eldőlt, bajnokcsapat ugyanis most minden játékosának zöld utat adott, azaz szabadon igazolhatóvá váltak. „A meglévő finanszírozási hiányt, amely hosszabb idő alatt alakult ki, nem lehetett áthidalni, mivel az előzetes fizetésképtelenségi eljárást körülbelül két héttel ezelőtt elrendelték. Ezt figyelembe véve nincs gazdasági alapja annak, hogy a HB Ludwigsburg játékosait továbbra is a meglévő szerződéseikhez kössék" – írta sajtóközleményében a klub. „Nem volt könnyű a döntés, de alapos mérlegelés után elkerülhetetlen volt. Ilyen körülmények között ésszerűtlen, hogy a játékosok továbbra is a szerződéseikhez legyenek kötve" – nyilatkozta a felszámolóként közreműködő Holger Leichtle. Hogy mi lesz a játékosok jövője, továbbra sem világos. „Fogalmunk sincs, mi fog történni. Mindannyiunknak össze kell szednünk a gondolatainkat, és nem szabad túl gyors döntéseket hoznunk" – mondta a Bietigheimer Zeitungnak a német válogatott átlövő, Xenia Smits. Természetesen aggódom a jövő miatt, főleg, mert nagyon jól éreztem magam a lányokkal az elmúlt öt évben. Állandóan ezt mondogatom, ez több mint egy család. De hát ez van. A lap szerint a játékosok hétfő este összegyűltek, hogy támogassák egymást, és kérték, hogy a klub mielőbb hozza nyilvánosságra a hírt. „Egyértelmű nyilatkozatot követeltünk, hiszen őszinte és világos válaszra van szükségünk a jövőre nézve Most a játékosoknak felajánlották, hogy ha új klubot találnak, semmilyen akadályt nem gördítenek az útjukba. Csak a helyzet nehéz, hiszen a kerettervezés a legtöbb klubnál nagyrészt befejeződött" – magyarázta. A csőd magyar szempontból is érdekes, hiszen a keret tagja a magyar válogatott jobbszélső, az április 29-én súlyos sérülést, elülső keresztszalag- és meniszkuszszakadást szenvedett Faluvégi Dorottya, míg a csapat edzője az a Hlavaty Tamás, aki legutóbb éppen a csődbe ment Viperst irányította.