Kizárták Faluvégi Dorottya csapatát a Bajnokok Ligájából

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) kedden kizárta a HB Ludwigsburgot a női Bajnokok Ligájából.

A német kézilbdacsapat először július 22-én közölte, hogy tulajdonosai fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtottak be a kerületi bírósághoz, ezt követően ideiglenes vagyonfelügyelőt neveztek ki a csapatot működtető gazdasági társaság élére. A klub csődbiztosítása szólt az EHF-nek, hogy nem tudja biztosítani az anyagi feltételeket a BL-induláshoz, sőt hétfőn derült ki, hogy játékosai szabadon igazolhatókká váltak. Köztük van egyébként Faluvégi Dorottya is. A klubvezetők hétfőn azt közölték, hogy továbbra is vizsgálják, képesek-e folytatni szereplésüket kisebb léptékben, csökkentett pénzügyi forrásokkal, a játékosokkal pedig még folynak a tárgyalások.

Az EHF honlapjának közleménye szerint a német bajnokcsapat helyett az a norvég Sola HK szerepel majd az FTC csoportjában, amely korábban szabadkártyát kért, de akkor még nem kapott meg.

Kedden kiderült, hogy a német szövetség döntése értelmében a Ludwigsburg nem léphet pályára a szuperkupa-mérkőzésen, így augusztus 23-án a Kuczora Csengét, Szabó Annát és Faragó Lucát foglalkoztató Thüringer HC ellenfele a HSG Blomberg-Lippe lesz Münchenben.