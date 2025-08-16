úszássportmichael phelpskritika
„Elegem van abból, hogy sokakkal együtt úgy tegyek, mintha ez a rendszer működne” – Phelps keményen nekiment az amerikai úszószövetségnek

Jeremy Chen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
2025. 08. 16.
Jeremy Chen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

9 arany-, 11 ezüst- és 9 bronzéremmel az Egyesült Államok végzett az élen a szingapúri vizes világbajnokság medencés úszóversenyeinek éremtáblázatán.

Az eredménysor nem kápráztatta el a 23-szoros olimpiai bajnok klasszist, Michael Phelpset, aki a vébé után megkongatta a vészharangot, és úgy fogalmazott,

az amerikai úszósportnak három éve van arra, hogy felkészüljön a Los Angeles-i olimpiára.

Phelps most ismét szót kért, és egy hosszú bejegyzésben kemény kritikát fogalmazott meg.

„Bár volt némi negatív visszhangja a múltkori bejegyzésemnek, a legtöbb visszajelzés megegyezik az én véleményemmel. (…) Először is szeretném világossá tenni, hogy a legnagyobb tisztelettel vagyok az amerikai úszók felé, akik részt vettek a világbajnokságon. Kritika semmiképpen sem érheti őket – tudom, milyen keményen dolgoznak, és mekkora megtiszteltetés számukra, hogy képviselhetik az amerikai válogatottat.

A kritikám a rendszerre, annak vezetésére és a vezetés kudarcaira irányul

– magyarázta Phelps.

A 40 éves legenda megemlíti, hogy amíg az utolsó olimpiáján, a 2016-os riói játékokon az amerikai úszócsapat a megszerezhető érmek 57 százalékát bezsebelte, addig tavaly Párizsban ez a szám 44 százalékra csökkent.

„ Ez nem a sportolók hibája, ők továbbra is a legjobbjukat adják. Ez a USA Swimming vezetésének a hibája. A rossz vezetés minden szinten hatással van az egész szervezetre. (…) Idén év elején felszólaltam, levelet küldtem a USA Swimmingnek. Ezt megosztottam az amerikai olimpiai és paralimpiai bizottsággal is. A levélben számos, a sportág jelenlegi helyzetével kapcsolatos frusztrációmnak adtam hangot, és olimpiai érmesek, korábbi világcsúcstartók, edzők, a USA Swimming jelenlegi és korábbi munkatársai támogattak. Úgy tűnik, a levél süket fülekre talált.

Hiába segítenék, senkit nem érdekel. Elegem van abból, hogy sokakkal együtt úgy tegyek, mintha ez a rendszer működne, csak mert érmeket hoz. Számomra az úszás mindig több volt az érmeknél – olyan környezetnek kellene lennie, amely bajnokokat nevel a medencében és azon kívül is.

Négy kisfiú édesapjaként fájdalmas számomra kimondani, de nem vagyok biztos benne, hogy szeretném, ha a fiaim versenyszerűen úsznának. Az úszás megváltoztatta az életemet, de sok fájdalmat is okozott, és a jelenlegi állapot szomorúvá, dühössé tesz” – idézte Phelpset az Eurosport.

Bejegyzését több jelenlegi és korábbi úszó is lájkolta, valamint Phelps egykori edzője, Bob Bowman is, aki jelenleg Kós Hubert és Léon Marchand edzéseit irányítja.

