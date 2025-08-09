„Csak annyit mondtam, imádkozzanak érte” – brutális sérülést szenvedett a Detroit Lions játékosa

A védő feje hátrabicsaklott az ütközés következtében, majd húsz percig ápolták a pályán, mielőtt mentővel szállították egy atlantai kórházba.

Lions safety Morice Norris leaves in ambulance after injury vs. Falcons https://t.co/KMYYOND2vl — The Athletic NFL (@TheAthleticNFL) August 9, 2025

A meccs utáni sajtótájékoztatón Dan Campbell edző még csak annyit tudott, hogy játékosát kórházba vitték, de „lélegzik, beszél, és némileg mozogni is tud”.

A detroiti klub később közleményben jelezte, hogy Norris állapota stabil, minden végtagját érzékeli és tudja mozgatni.

The full video of the Morice Norris injury. pic.twitter.com/CYZNLx9TNg — uSTADIUM (@uSTADIUM) August 9, 2025

Campbell röviddel azután, hogy Norrist mentőautóval elvitték, összegyűjtötte a Lions játékosait a pálya közepén.

Csak annyit mondtam nekik, hogy imádkozzanak érte.

Kyle Allen, a Lions irányítója elismerte, hogy a történtek után egyik csapat sem akarta folytatni a játékot.

„Nem voltunk részesei a döntésnek, de szerintem mindenki tudta, hogy egyszerűen nem éri meg folytatni. Amikor az ember aláírja a szerződését, megérti a sérülések veszélyét, és azt, hogy kockára teszi a testi épségét. De soha nem gondolja, hogy ilyesmi megtörténhet. Csak imádkozni tudunk, leginkább Morice-ért” – mondta.

Brady hattonnás szobra

A nap másik híre, hogy felavatták az NFL-legenda, a hét bajnoki címével legeredményesebb Tom Brady bronzszobrát a New England Patriots és a Washington Commanders előszezonbeli mérkőzése előtt.

A Gillette Stadion előtt álló műalkotása hat tonnát nyom és 5 méter magas, a talapzata hatszögletű arra utalva, hogy a 48 éves játékos, aki jelenleg szakkommentátorként dolgozik, hatszor vezette bajnoki címre a bostoni csapatot, amely ezzel a Pittsburgh Steelers együttesével holtversenyben az örökrangsor élére került.

Amikor draftoltak, csak abban reménykedtem, hogy bekerülök a csapatba. Soha nem álmodtam volna arról, hogy két és fél évtizeddel később itt fogok állni

– mondta Brady, aki 19 idényt játszott a Patriots színeiben, amelyet 17-szer vezetett csoportgyőzelemre az alapszakaszban, majd utolsó három szezonjában a Tampa Bay Buccaneers gárdáját erősítette, a floridaiakkal egyszer szintén elhódította a bajnoki címért járó Vince Lombardi-trófeát.

A mérkőzés a Patriots 48-18-as győzelmével zárult.