Az év bunyóján győzték le a legkeményebb ketrecharcost, pályafutása zárómeccsén

Pontozásos vereséggel zárult Dustin Poirier, a váltósúly korábbi legjobbjának pályafutása.

Vasárnap hajnalban a ketrecharcos Max Holloway-jel csapott össze, akit korábban kétszer is legyőzött már, 2012-ben és 2019-ben is. Ezúttal azonban már z első menet közepén kapott egy jobbegyenest Poirier, majd záporoztak felé az ökölcsapások a földön is. A folytatásban előtt Poirier, majd Holloway kapott egy olyan támadást, amitől földre került, a harmadik menetre már mindkét bunyós arca csúnyán vérzett.

Végül azonban nem tudták elintézni egymást, a bírók pedig egyhangú pontozással Hollowayt hozták ki győztesnek. Az esemény zárásaként Dustin Poirier szimbolikusan levette a kesztyűjét és a földre dobva, ezzel is jelezve, hogy befejezte.

A meccs után elmondta a búcsúzó ketrecharcos, hogy pont ilyen kőkemény meccsre készült, majd Holloway is megérkezett és nagy tapsot kért Poiriernek, akit a legkeményebb embernek nevezett.