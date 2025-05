Újra kijutott az Eb-re a kézivilág tündérmeséjét író válogatott

Bebiztosította Európa-bajnoki szereplését Feröer-szigetek kézilabda-válogatottja, miután kínkeservesen 25-23-ra legyűrte Koszovót.

Győzelmével a skandináv csapat matematikailag garantáltan Eb-résztvevő, ráadásul 7 pontjával vezeti is a csoportot. Az utolsó fordulóban Ukrajnával játszik, egy újabb sikerrel pedig az első hely, sőt talán az első kalapos sorsolás is összejöhetne. Feröer 2024-ben jutott ki története első Eb-jére, ahol megszorongatták a lengyeleket és a szlovénokat is, sőt Norvégia ellen egy bravúrpont is összejött. Akkor mindenki tündérmesét és egyszeri túlteljesítést emlegetett, de egyelőre állandósulni látszik a helye a mezőnyben.

Nem csak a skandináv szigetország sorsa dőlt el, Spanyolország, Montenegró, Grúzia is ott lesz a januári tornán.