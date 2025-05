„Te vagy a legnagyobb ajándékunk” – apa lett Max Verstappen

Megszületett Max Verstappen és Kelly Piquet kislánya, Lily.

„Üdv a világban, édes Lily! A szívünk csordultig van szeretettel, te vagy a legnagyobb ajándékunk. Nagyon szeretünk” – írta a négyszeres Forma-1-es világbajnok Verstappen az első olyan kép alá, amelyen hárman szerepelnek.

Max Verstappen and Kelly Piquet have announced the birth of their baby, Lily ❤️

(via maxverstappen1/IG) pic.twitter.com/NuNT4eP21s

— ESPN F1 (@ESPNF1) May 2, 2025