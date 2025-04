Alekszandr Ovecskin megcsinálta. Wayne Gretzky rajongójaként nagyon sokáig elképzelhetetlennek tartottam, hogy egyszer majd jön valaki, aki letaszítja az örökrangsor éléről a legendás 99-est, aki 894 gólig jutott a világ legerősebb hokibajnokságában.

Amikor az elnyűhetetlen, a gólokat Cristiano Ronaldó-i éhséggel és fanatizmussal hajszoló Ovecskin 2022 karácsonyán egy üres kapus találattal megelőzte Mr. Hockey-t, azaz Gordie Howe-t, és már csak Gretzky állt előtte, elkezdtem barátkozni a kissé fájdalmas gondolattal, hogy a csúcsdöntés pillanata menthetetlenül közeledik.

És lőn, 2025. április 6-án, a New York Islanders otthonában, a második harmad 8. percében, kétgólos hátrányban Ovecskin kedvenc vadászterületén, a bal oldali bedobókörben átvette Tom Wilson passzát, majd óriási lövéssel örökre beírta magát a jégkorong- és sporttörténelembe.

Long-time @Capitals announcer Joe Beninati called Alex Ovechkin’s first NHL goal. All these years later, he called Alex Ovechkin’s record-breaking goal. Iconic. #Gr8ness pic.twitter.com/FVzkcYf2rn — NHL (@NHL) April 6, 2025

A rekorddöntést jelentő gólt hason csúszva ünnepelte az orosz klasszis, majd pillanatokon belül az összes csapattársa a jégen volt, hogy aztán leálljon a meccs, és az újdonsült csúcstartóval kezet fogjon az ellenfél összes hokisa, majd maga a trónfosztott király, Wayne Gretzky is.

Szép gól volt, emelte meg a kalapját Gretzky Ovecskin előtt:

“And it was a nice one!” pic.twitter.com/aLWmivFZPu — x – Washington Capitals (@Capitals) April 6, 2025

Gretzkynek 1487 NHL-meccsen jött össze a 894 gól, Ovecskin pedig az 1487. találkozóján ütötte a 895.-et, ugyanúgy az Islanders ellen, mint ahogy anno a kanadai szupersztár is a New York-iak ellen jegyezte utolsó találatát.

A 20. NHL-idényét taposó Ovecskin 853 góllal, Gretzkytől 41 találattal elmaradva kezdte a mostani idényt, és akadtak olyanok, akik szkeptikusak voltak, képes lesz-e most összehozni a rekordhoz szükséges mennyiséget. Legutóbb ugyanis a teljes idényeket tekintve a leggyengébb góltermését produkálta, 79 meccsen 31 alkalommal köszönt be a kapusoknak, ennél még a lockout miatt lerövidített 2012-2013-as bajnokságban is eredményesebb volt (48 mérkőzésen 32 gól).

A meccsek előtt nem ritkán chipset majszoló, a kispadon két csere között cukros üdítőt fogyasztó Ovecskint a nyáron jelentős pocakkal fotózták le, ami további muníciót adott a benne kételkedők számára.

Ovecskin a mostani idényben a negyedik meccsén, a New Jersey elleni 6-5-ös siker alkalmával volt először eredményes. Az orosz sztár októberben még kissé nehezen érte el az üzemi hőmérsékletet (5 gól 9 meccsen), novemberben azonban már padlógázzal száguldott, hiszen tízszer volt eredményes kilenc találkozón.

39 éves vagy ennél idősebb játékos soha nem produkált olyan sorozatot a ligában, mint Ovecskin, aki október 29. és november 17. között tíz meccsen tizenegy gólt rámolt be.

Aztán beütött a krach: november 18-án, az Utah elleni meccsen a Washington úgy győzött 6-2-re, hogy Ovecskin kétszer is betalált, a találkozó mégis fájdalmasan zárult számára, ugyanis a harmadik harmadban szerencsétlenül ütközött Jack McBainnel, és a rekordot hajszoló csatár lesújtó diagnózist kapott:

eltört a bal szárkapocscsontja.

A törés miatt tudni lehetett, hogy Ovecskinre NHL-pályafutása leghosszabb kihagyása vár majd, mivel az orosz vasember korábban sosem mulasztott hétnél több meccset egyhuzamban. A novemberi lábtörés előtt az NHL-ben játszott 20 éve alatt Ovecskin mindössze 59 meccsről hiányzott, és ebből 35 alkalommal sérülés miatt nem léphetett jégre.

Egy idényen belül a legtöbb meccset, tizenegyet, a koronavírus-járvány miatt amúgy is lerövidített 2020-2021-es idényben kellett kihagynia, hét találkozóról sérülés, négyről pedig a Covid-protokoll miatt hiányzott, így összesen 45 mérkőzésen szerepelt a csonka szezonban.

„Ültünk az öltözőben, és azt mondogattuk egymásnak, hogy ez furcsa, mármint az, hogy Ovi tényleg megsérült. Teljesen új élmény volt számomra, mikor azzal szembesültem, hogy hiányozni fog meccsekről.

Leginkább azért, mert ő nem az a játékos, aki csak kimegy a jégre, és lazán elkorizgat. 20 éven át minden cserénél kőkeményen odatette magát, ütközött, lebontotta a védőket. Ő egy erőcsatár, aki nemsokára valószínűleg a legjobb góllövője lesz a ligának, és aki mindig mindent belead. Lenyűgöző, amit csinált

– nyilatkozta Ovecskin sérülése után csapattársa, Tom Wilson.

Sérülés sosem jön jókor, de Ovecskinnek a lehető legrosszabb pillanatban kellett behúznia a kéziféket: az első 18 meccsen elért 15 góljával vezette a góllövőlistát, és ő lett a legidősebb játékos a liga történetében, aki a többieket megelőzve elsőként jutott el egy idényben 15 találatig.

„Érezni lehet egyfajta űrt a csapatbuszon, az öltözőben vagy a reggeli átmozgató edzéseken így, hogy nincs köztünk a kapitányunk, Alex Ovecskin. Biztos vagyok benne, hogy amikor visszatér, az hatalmas pluszenergiát mozgósít majd mindenkiben” – nyilatkozta Spencer Carbery, a Washington vezetőedzője arról, hogyan élte meg a csapat, hogy a vezére nem bevethető.

A Capitals 16 meccset vívott meg az orosz klasszis nélkül, és ezek közül tízet is megnyert, úgyhogy az eredményeken nem érződött a csapatkapitány hiánya.

Ovecskin majdnem hathetes kihagyás után, december 28-án, a Toronto elleni meccsen tért vissza – természetesen góllal.

Igaz, túl nehéz dolga nem volt, a Toronto 4-2-es hátrányban a kapusát lehozva támadott, és Aljakszej Protasz úgy kanalazta ki a korongot a védőharmadból, hogy az pont az ellenfél térfelén ólálkodó Ovecskin elé került, akinek csak össze kellett szednie, majd eljuttatnia az üres ketrecbe.

Utolsó 2024-es gólját a következő találkozón, a Detroit ellen lőtte, majd 2025-öt úgy kezdte, hogy az első két meccsen, a Minnesota és a New York Rangers ellen egyaránt betalált. Amikor láttam, hogy a sérülés egy fikarcnyit sem vetette vissza, minden reggelt azzal kezdtem, hogy lecsekkoltam az NHL-meccsek eredményeit, és egyből azt vadásztam, hány gólt lőtt a Washington, és ott van-e a gólszerzők között Ovi neve.

Semmiképp se kárörömöt, sokkal inkább megnyugvást okozott, amikor azt láttam, hogy ez a mindenre elszánt fickó az adott játéknapon nem került közelebb Gretzkyhez és a rekordhoz. Persze ez kicsit az a fajta érzés volt, mint amikor az ember gyerekként fellélegzett, mert a matektanár bejelentette, hogy a keddre tervezett témazáró átkerült egy másik napra. Megúszni úgysem lehet, de legalább nyertünk pár napot – valahogy így voltam én is a hokirajongókat lázban tartó témával.

Kissé tudathasadásos állapot volt, mert miközben szívem szerint egy jó erős ragasztóval örökre a rangsor élére rögzítettem volna Gretzky nevét, be kellett látnom, hogy őszinte csodálattal figyelem, ahogy a 39 éves Ovecskin egyre-másra pipál ki újabb és újabb mérföldköveket.

Amikor megszerezte 1591. pontját, Phil Espositót megelőzve fellépett az NHL-örökranglista 11. helyére, majd amikor a 886. góljával kereken 1600 pontnál tartott, ő lett a liga hetedik játékosa, aki ezt a pontmennyiséget egy franchise színeiben gereblyézte össze.

Azzal, hogy 19. alkalommal is eljutott legalább 30 gólig, egy egészen exkluzív társasághoz csatlakozott, mivel rajta kívül csak Gordie Howe, Johnny Bucyk és Teemu Selänne volt hasonlóan eredményes 39 évesen vagy ennél is idősebben. És ő lett az első hokis az NHL-történetében, aki elmondhatta magáról, hogy három évtizedben is legalább 200 gólt véstek be a neve mellé.

Alex Ovechkin is the FIRST-EVER NHL player to score 200 goals in three different decades pic.twitter.com/Ii7nukFSu7 — Gino Hard (@GinoHard_) February 23, 2025

A szezon közben adott nyilatkozatokból az jött le, hogy a Washington Capitals komplett játékosállománya azon volt, hogy a lehető legjobban a kapitány keze alá dolgozzon, és a fiatal csapattársakat magával ragadta a tudat, hogy afféle serpái lehetnek a jégkorong Mount Everestjére igyekvő nagy öregnek.

„Minden gólja után a rekordról beszélt az egész csapat. Pedig a szezon úgy indult, hogy nem tudtuk, lesz-e esélye már most lehagyni Gretzkyt, aztán folyamatosan lőtte a gólokat, és akkor egyértelműnek tűnt számunkra, hogy még idén felugrik az örökrangsor élére. Ez a srác olyan dolgokra képes, amiről mások csak ábrándoznak. (…) Amikor idegenbeli meccsen talált be, a közönség akkor is hangosan ünnepelte.

Mindenki látni akarta, ahogy gólt szerez, és igazán menő, izgalmas dolog volt a része lenni ennek az egésznek

– nyilatkozta Dylan Strome, aki Ovecskin idénybeli első 15 góljából tizenkettőnél gólpasszt jegyzett, és a rekorder idei 42 gólja közül 21-ből kivette a részét, köztük az Islanders elleni történelmi találatból is. Ovecskin washingtoni társai közül a svéd Nicklas Bäckströmnek lehet a leghálásabb, aki 279 góljánál került be a jegyzőkönyvbe gólpasszosként.

„Mindegy, hogy a kispadon ülsz, a lelátón, vagy épp ott vagy vele a jégen, és te adod neki a passzt, amiből a gólt üti, mindenki hihetetlenül izgatott a csapatban a rekord miatt. Érezni lehet egy folyamatos vibrálást, és egészen különleges élmény ennek az igazán összetartó közösségnek a tagjaként az első sorból követni a történelmi eseményeket” – adott betekintést a Capitalsnál uralkodó hangulatba Tom Wilson, amikor Ovecskin még 9 gólra volt az új csúcstól.

A visszatérése utáni első 30 meccsen Ovecskin 18 gólt ütött, és ez a riválisokból is őszinte csodálatot vívott ki, Vincent Trocheck, a New York Rangers centere például arról faggatta meccs közben, hogy

áruld már el, mit tettek abba az eltört lábba?!

Ahogy azt feljebb a washingtoni játszótárs, Wilson már ecsetelte, Ovi nemcsak a sebessége és zseniális lövőtechnikája miatt (az a legendás kapáslövés a bedobókörből a liga összes kapusának megoldhatatlan kihívást jelentett) lett a hátvédek réme a ligában, hanem azért is, mert úgy közlekedett a jégen, mint egy kamion, amely mindent félresöpör az útjából.

„Nem elég, hogy Ovecskin gólt üt, még ki is lapít, ha meg akarod állítani” – idéztük az egykori csapattársat, Michael Lattát a 2023-as cikkünkben, amiben azt mutattuk be, hogyan lett Ovecskin megkerülhetetlen tényező az NHL-ben.

A gólszerzés mellett Ovecskin az ütközések terén is az eminensek közé tartozik, ebben a statisztikai mutatóban 3735-nél áll a számláló, és ezzel már csak Matt Martin (3927) és Cal Clutterbuck (4029) előzi meg.

Egy ilyen korszakos rekord után óhatatlanul is felmerül majd a kérdés sokakban, ki a nagyobb játékos: Gretzky vagy Ovecskin?

Bizonyára vannak olyanok, akik azt vallják, az orosz szupersztárnak jóval nehezebb dolga volt a góllövés terén, mert a játék felgyorsult, és ezzel együtt a kapusok és a védők is képzettebbnek számítanak, mint Gretzky idejében. Az összehasonlítás azért is nehéz, mert a két gólgyáros nem egy időben játszott a ligában, és bár Gretzky visszavonulása és Ovi debütálása között mindössze hat év telt el, az alábbi adatok megmutatják, mennyire mást jelentett a két korszakban játszani.

A korábbi gólrekorder pályafutása során 88,6 százalék volt az átlagos védési hatékonyság a ligában, és a csapatok meccsenként 3,5 gólt szereztek. Ugyanezek a mutatók az Ovecskin-érában: 90,6 százalékos védési hatékonyság és 2,86 gól a csapatoktól meccsenként.

Mindössze 25 alkalommal fordult elő, hogy egy játékos egy idényen belül legalább 65 gólt üssön, ebből a szuperszonikus teljesítményből tizenkilencet Gretzky pályafutása idején jegyezték – négyszer maga a Nagyember szórta zsákszámra a gólokat, kétszer ráadásul egyesnél is jobb gólátlaggal (1981-1982: 92 gól 80 meccsen, 1983-1984: 87/74).

Ovecskinnek a 65 gól csak egyszer, a 2007-2008-as bajnokságban jött össze, de hogy ez a modern hokiban mennyire kirívó statisztikának számít, azt jelzi, hogy azóta csak Austin Matthews (Toronto Maple Leafs) volt képes hasonlóra, aki a 2023-2024-es szezonban 69 góllal végzett az élen a mesterlövészek között.

A folyamatosan csökkenő gólszám miatt a liga rendre megnyirbálta a kapusok felszerelésének méretét, de amíg az Ovecskin-éra két évtizedében a 2022-2023-as 3,14-es gólátlag számított a legjobbnak, addig Gretzky 20 NHL-es szezonjából tizenötben ennél magasabb volt a gólátlag (az etalon az 1981-1982-es 4,01 volt).

„Ovi a pályafutása nagy részében jobb kapusok ellen játszott, mint Gretzky, ez nem is lehet kérdés” – nyilatkozta Jim Fox, aki Gretzky csapattársa volt a Los Angeles Kingsben, manapság pedig a klub tévécsatornájának a szakértője.

Darcy Kuemper jelenleg a Kings kapusa, de a kaliforniai csapat előtt megfordult többek között a Washingtonban is, vagyis ellenfélként és csapattársként is szerzett élményeket Ovecskinről.

Ovecskin olyan lövőtechnikával rendelkezik, amivel még a legjobbak között is külön kategóriát képvisel

– mondta Kuemper, aki elmagyarázta hogy az orosz csatár úgy tudja meghúzni a korongot, mint ahogy a teniszezők pörgetnek, és ezzel megváltoztatja a röppályáját, ami közel 140 kilométer per órás sebességgel száguldva igen komoly problémát jelent a kapusok számára.

„De nem csak ezért különleges játékos. Ovecskin nagyon okos, és tudja, hova kell helyezkedni, hogy lövéshez jusson. A csapatok mindig megpróbálnak ráállítani egy embert, hogy piócaként tapadjon rá, ő mégis helyzetbe kerül, és lövi a gólokat. Az intelligenciája igazán lenyűgöző” – fényezte korábbi társát Kuemper. Aki azt is hozzátette, Ovecskin a jégen ugyan kiemelkedik, de az öltözőben vagy a repülőn csak egy átlagos csapattag, aki az utazások során beszáll kártyázni a többiekhez.

Jim Fox szerint Ovecskin fizikálisabb és agresszívabb volt, mint Gretzky, főleg fiatalként, míg utóbbi mindenkinél jobban átlátta ezt a játékot.

„Wayne egy egy a három elleni szituációt sokkal veszélyesebbé tudott tenni, mint egy egy az egy ellenit, mert simán elérte, hogy a védők megzavarodjanak, és ahelyett, hogy elvették volna tőle a korongot, egymásnak ütköztek.

Az egyik évben azt mondta, most rámegyek a gólokra, és 92 találattal zárt, majd a következő szezonban elhatározta, hogy inkább a gólpasszokra koncentrál, és 163 asszisztot osztott ki

– mesélte Fox Gretzkyről.

Aki Los Angelesbe szerződve hokilázat robbantott ki Kaliforniában, és ez vezetett később ahhoz, hogy az NHL eljutott Miamiba, Tampába, Phoenixbe, Las Vegasba, és immár 32 csapattal zakatol a liga.

„A sportrajongókból hokirajongók lettek, és ez nagy különbség, ami egyértelműen Wayne-nek köszönhető. Ő egészen unikális figura, és egy különálló szigetnek számít a jégkorongsporton belül” – tette hozzá Fox, aki, rekordok ide vagy oda, nem Gretzkyt, hanem Bobby Orrt tartja minden idők legjobbjának, aki egyedüli védőként kétszer is pontkirály tudott lenni a ligában.

Az Ovecskin-tábor persze a saját hősét élteti, és teljes joggal, valószínűleg nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, rajtam kívül még nagyon sokan gondolták azt, hogy a 894 gól olyan rekord, amit nem lehet elvenni Gretzkytől.

Ami az önmagában is extrának számító 895 gólt még különlegesebbé teszi, az az a tény, hogy 35 éves kora után Ovecskin közel annyi gólt ütött, mint a húszas évei elején.

„Nem hiszem, hogy lesz olyan játékos, aki valaha megdönti ezt a rekordot. Szerintem lehetetlen ezt megcsinálni. Hat olyan idény kellene, amikor legalább 50 gólt szerzek, azt sem tudom, képes leszek-e még egyáltalán hat szezont lenyomni” – nyilatkozta jó pár évvel ezelőtt Ovecskin. Ha kételkedett is valaha magában, egy biztos: a jégen ez sosem érződött.

Így ünnepelték a társak, amikor belépett az öltözőbe az NHL történetének legjobb góllövője: