„Nem elég, hogy szórja a gólokat, még ki is lapít, ha meg akarod állítani” – Ovecskin száguld a kozmikus rekord felé

Már második az NHL góllövőlistáján az oroszok vasembere, Alekszandr Ovecskin, és az éllovas Wayne Gretzky is tudja, csak idő kérdése, hogy a Washington sztárja átadja a múltnak a megdönthetetlennek hitt rekordját. A gólokat Messi módjára hajszoló Ovecskin karrierje még azt is elbírta, hogy a hokis elkötelezett híve Putyinnak.

Gyerekként apám sokat mesélt a mexikói olimpia egyik sztárjáról, Bob Beamonról, és a mai napig előttem van a sokat látott fekete-fehér kép, ahogy az amerikai távolugró egészen magasra húzott lábakkal repül a világrekordot jelentő 890 centi felé.

Ezzel az információval nagyjából ki is merült a távolugrással kapcsolatos tudáshalmazom, majd jött az 1991-es atlétikai világbajnokság, amelyen Mike Powell megalkotta élete főművét, és Beamon rekordját – amely a mai minden idők második legnagyobb ugrása – átírva felállította az azóta is érvényesben lévő 895 centiméteres világcsúcsot .

Ez volt az első olyan alkalom, amikor egy általam ugyan nem igazán ismert, de mégis hérosznak tartott sportoló rekordja lekerült az örökranglista éléről, majd később ez megtörtént a kedvenc teniszezőmmel is, igaz, ebben az esetben egy korszakos zseni, Roger Federer tette ki az indexet (akit azóta a 22 GS-diadallal álló Rafael Nadal és az eggyel kevesebb trófeát gyűjtő Novak Djokovic is megelőzött). Úgyhogy ezzel az előzéssel idővel megbékéltem,

azt azonban tényleg nem gondoltam volna, hogy lesz olyan hokijátékos, aki képes arra, hogy megdönti Wayne Gretzky 894 gólos NHL-rekordját.

Gretzky úgy lett gyerekkorom egyik legnagyobb hőse, hogy eleinte itthoni NHL-közvetítés hiányában alig láttam játszani, úgyhogy kénytelen voltam a róla szóló cikkekre hagyatkozni azzal kapcsolatban, hogy mennyire jó. A számok kellően meggyőzőek voltak, és mivel hokiütő, korong (illetve az alkalomhoz jobban illő szivacslabda) és sisak volt otthon, a gardróbban pedig találtam egy bumszli görkorit, nem lehetett kérdés, hogy negyedikként az általános iskolai farsangon Gretzkynek öltözöm, anyám egy szürke pulcsira véste rá a még általa is ismert nevet, valamint a mitikus 99-es számot.

Az Edmontonból Los Angelesbe szerződésével Kaliforniában hokilázat kirobbantó Gretzky 1994. március 23-án lett az NHL gólrekordere, amikor a Vancouver Canucks ellen a jégen kvázi a testőreként funkcionáló, és nem éppen az üres fifikás passzairól híres Marty McSorley átadása után az üres kapuba emelte a korongot

3:07-nél látható Gretzky 802. gólja, ami után a meccs is félbeszakadt egy időre:

Abban az idényben Gretzky 38 góllal és 130 ponttal zárt, utóbbi révén övé lett a pontkirálynak járó trófea, és bár ezután hat idényben még lehúzott a ligában, ezeket a számokat már nem tudta megközelíteni.

Gretzky 1999-es visszavonulása két hokist tartottak leginkább alkalmasnak arra, hogy megközelítsék a gólrekordot, a 2004-es, illetve a 2005-ös draft első választottját: az orosz Alekszandr Ovecskint, valamint a kanadai Sidney Crosbyt. 2016-ban Gretzky azt mondta, hogy Crosby olyan egyenletes teljesítményt nyújtott a pályafutása során, ami miatt megérdemli, hogy a sportág legjobbjaként emlegessék. Tény, a most 35 éves klasszis nyert három Stanley Kupát (ő a legfiatalabb csapatkapitány, aki magasba emelhette a trófeát) és két olimpiát, valamint kétszer lett pont- és ugyanennyiszer gólkirály, de az agyrázkódásai miatt rengeteg meccset kellett kihagynia, 2010 és 2013 között például összesen 99 találkozón szerepelt, vagyis a háromból két idény szinte teljesen elúszott a számára.

Miközben Ovecskinnek a 2005-ös debütálása óta mindössze két olyan idénye volt a Washington Capitalsben, amikor ötnél több meccsről hiányzott (2009–2010: 10 meccs, 2020–2021: 11 meccs).

Az orosz hokis igazán sportos géneket örökölt, mivel édesanyja, Tatjána kétszeres olimpiai bajnok kosaras volt, édesapja, Mihail pedig profi futballista. Benne pedig megvolt a teljes csomag, hogy fenomenális jégkorongozóvá váljon: az erő, a sebesség és a technika ötvöződött Ovecskinben, akit – Crosbyval ellentétben – sosem piszkáltak azzal, hogy nem elég nagy ahhoz, hogy a jégen érvényesülni tudjon a többi gladiátor között.

Ovecskin 20 évesen, hatalmas várakozások közepette érkezett az NHL-be, de a számok azt mutatták, hogy ezt kicsit sem élte meg teherként: 52 gólt és 54 gólpasszt hozott össze első idényében, 106 pontjánál csak Joe Thornton (125) és Jaromir Jagr (123) termelt többet, úgyhogy senkit nem lepett meg, hogy őt választották meg az Év újoncának.

Az NHL-es debütálás, rögtön egy hatalmas bodicsek, majd két gól:

Harmadik szezonjában tarolt: ő lett a gólkirály (65 góllal, ez azóta is egyéni rekordja), ő zárt a pontlista élén (112, ami szintén egyéni csúcs), és ő söpörte be az alapszakasz legjobbját megillető díjat.

Ovi nemcsak a sebessége és zseniális lövőtechnikája miatt lett a hátvédek réme a ligában, hanem azért is, mert úgy közlekedett a jégen, mint egy kamion, amely mindent félresöpör az útjából.

„Hiába számít szupersztárnak, Ovecskin felvállalja azt a szerepet is, amit más csapatokban a negyedik soros ütközőembereknek osztanak ki, és könnyedén lebontja az ellenfelek legerősebb védőit is. A csapatok rendre úgy cserélnek, hogy a legjobb védőpárosuk legyen bent, amikor Ovecskin a jégen van, de ennek általában az a vége, hogy Ovinak és Nicklas Bäckströmnek rengeteg helye lesz, mivel senki nem akarja, hogy az orosz csatár izomból felkenje a palánkra, láthatóan tartanak tőle.

Ha valakinek erőssége a fizikális hoki, és megvan a képessége, hogy szórja a gólokat, az mindig ijesztő. Nem elég, hogy Ovecskin gólt üt, még ki is lapít, ha meg akarod állítani

– mondta az orosz balszélsőről korábbi washingtoni csapattársa, Michael Latta.

A debütálása, vagyis a 2005–2006-os szezon kezdete óta magasan Ovecskin ütötte a legtöbb gólt a ligában (810-nél) tart, emellé pedig nagyjából 3400 ütközése volt, ami több, mint a góllövőlistán mögötte következő négy játékosnak (Crosby, Steven Stamkos, Jevgenyij Malkin, Patrick Kane) összesen!

Igaz, egy kommentelő a statisztikát feltüntető képhez hozzászólva megjegyezte, Ovi minden bizonnyal szívesen beáldozná akár 3000 ütközését is, hogy eggyel több Stanley Kupája legyen. Ebben az összevetésben ugyanis az előbb említett négyes 11-1-re tángálja el: Crosby, Malkin és Kane háromszor, Stamkos kétszer nyerte meg a nagydöntőt, Ovecskin viszont 2018 kivételével egyszer sem ért a csúcsra a Washingtonnal. Az NHL-hez 1974-ben csatlakozó Capitalsnek ez volt története első bajnoki címe, és ezek után nem is lehetett más a rájátszás legértékesebb játékosa, mint a 24 meccsen 27 pontot összegereblyéző (15 gól, 12 gólpassz) Ovecskin.

Feljebb már említettük, hogy Ovecskin igazi vasember, aki ritkán hagy ki meccseket, de öt éve még úgy hangzott a nagy kérdés vele kapcsolatban: képes lesz-e valaha utolérni Gretzkyt? Ez aztán az idő előrehaladtával arra módosult, hogy befogja-e a legendás 99-est 40 éves kora előtt, most pedig már senki nem kételkedik abban, hogy nemsokára Ovecskin neve virít majd a lista legtetején. Ezzel már Gretzky is tisztában van.

„Számomra nem kérdés, hogy ő lesz az új gólrekorder, de már egy éve is csak azt találgattuk, hogy mikor fog be az örökranglistán. Abszolút pozitív érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, és jobb játékossal nem is történhetett volna meg ez. Ovecskin nagyszerű alakja a sportágunknak” – nyilatkozta Gretzky januárban, nem sokkal azután, hogy az orosz klasszis Gordie Howe-t megelőzve felnyomult az örökranglista második helyére.

Ovecskin az egyik legemlékezetesebb gólját 17 éve a Gretzky által irányított Phoenixnek ütötte:

„Ovecskint a kortársaim közül Brett Hullhoz és Mike Bossyhoz tudnám hasonlítani, mindhármukra jellemző, hogy nagyon jól helyezkedtek a jégen, mindig megtalálták, hogyan lehet lövőhelyzetbe kerülni, és nagyon ritkán tévesztettek. Hogy Alex hány gólig juthat? Ez csak rajta múlik, hogy hány évet vállal még, és remélhetőleg elkerülik majd a sérüléseket” – folytatta Gretzky.

Az NHL-ben a 18. idényét taposó Ovecskinnek még további három évig érvényes a szerződése a Washingtonnal, és mivel a góléhsége mit sem csökkent az évek folyamán, tényleg azon áll vagy bukik a rekorddöntés, hogy a szervezete bírja-e a tempót a negyvenhez közeledve .

Az előző idény mindenesetre azt jelezte, hogy nem fog rajta az idő, 36 évesen is lehozott egy 50 gólos szezont, ezzel a liga legidősebb játékosa lett, aki eljutott eddig a mérföldkőig.

Ebben a szezonban pedig úgy tűnt, ahogy Ovecskin közelít ahhoz, hogy megelőzze a 802 góllal záró Howe-t, úgy lesz egyre fókuszáltabb, egyre telhetetlenebb és egyre ellenállhatatlanabb. A 15 decemberi meccsén például 13 gólt és összesen 22 pontot jegyzett, és 18 nap alatt pattintott két mesterhármast, a második, a Montreal elleni szilveszterkor született.



A 13 gólos hónap még az ő szintjén is ritka, ez volt mindössze a hatodik alkalom, hogy ilyen eredményes tudott lenni egy hónapon belül, az egyéni rekordja 14, ami 2008 márciusában, 2009 októberében és 2013 áprilisában sikerült neki. Az sem volt gyenge mutatvány, hogy egy hónapon belül kétszer hozott össze négymeccses sorozatot, és mindkétszer hét gólt rámolt be ebben az intervallumban.

A Montreal elleni triplája a 30. alapszakaszbeli mesterhármasa volt, ennyit rajta kívül csak négyen értek el: Gretzky, Mario Lemieux, Bossy, Hull és Phil Esposito . Ez volt a 164. többgólos meccse a ligában, majd a számláló 165-re váltott, amikor az első 2023-as fellépésen, a Buffalo ellen duplázott, ebben a mutatóban csak Gretzky áll előtte, aki 189 alkalommal jött le úgy a jégről, hogy legalább kétszer köszönt be az ellenfélnek.

A Philadelphia elleni 3-1-es vereség alkalmával gyógyírt jelenthetett Ovecskin számára, hogy egy kipattanót fonákkal besöpörve meglőtte idénybeli 30. gólját, és ezzel tizenhetedszer jutott el a harmincas határig, amit rajta kívül csak Mike Gartner mondhat el magáról.

Gratulálunk Ovi 👏 Alex Ovechkin ties Mike Gartner’s record for most career 30-goal seasons with 17. #NHL #ALLCAPS pic.twitter.com/qYYNq36z2b — For Future Considerations (@PodcastFFC) January 15, 2023

Még ütősebben hangzik ez a statisztika, ha úgy vezetjük elő, hogy Ovecskin 18 szezont töltött az NHL-ben, és csak egy olyan volt ezek közül, amikor nem jött össze neki legalább 30 gól: a 2020–2021-es idény, amikor a koronavírus-járvány miatt 82 helyett csak 56 meccses volt az alapszakasz, és az amerikai főváros legkedveltebb orosz fickója 45 fellépésén 25-ször talált be. Gretzkynek 34 éves kora után egyetlen olyan idénye sem volt, amikor képes lett volna 30 gólt ütni, Ovinak viszont háromszor is sikerült.

A sportág iránti szenvedélye, elkötelezettsége, valamint a gólszerzéssel kapcsolatos, múlhatatlan függősége miatt jogosan lehet Ovecskint egy polcra rakni az utóbbi másfél évtized két futballista zsenijével, Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval, vagy épp azzal a LeBron Jamesszel, aki az NBA-ben készül egy hasonlóan időtálló rekord megdöntésére, mint amilyen Gretzkyé volt.

Ovecskin karrierjén mindössze egy folt éktelenkedik, nem mindenki nézte el neki, hogy az orosz–ukrán háború kirobbanása után látványosan alibizett. Igaz, a múltját ismerve ez azért nem volt meglepetés, mivel a hokis elkötelezett támogatója Vlagyimir Putyinnak, és 2017-ben az egyik ötletgazdája volt a Putin Team nevű mozgalomnak, amely több orosz élsportolót is felsorakoztatott, hogy az elnök újraválasztása mellett kampányoljon. Az orosz invázió megindulása után Ovecskin adott egy amolyan nesze semmi, fogd meg jól nyilatkozatot, amiben kínosan ügyelt arra, hogy ne foglaljon állást, bár az azért elhagyta a száját, hogy „kérem, ne legyen többé háború”.

Orosz mércével mérve persze ezt akár Putyin-ellenes megnyilvánulásnak is fel lehetett fogni, hiszen Ovecskin a háború szót használta, nem pedig a Kreml által bevezetett különleges hadművelet kifejezést. Ennél messzebb aztán nem merészkedett, bár el tudjuk képzelni, hogy a hoki- és Ovecskin-rajongó Putyint így is rosszul érintette, hogy a nagy kedvence az óvatoskodás közepette elejtett egy szót, amibe a média belekapaszkodhatott.

Külön lehet-e választani az embert – aki vita nélkül hihetetlen sportoló – az ügyektől, amiket támogat, beleértve a politikai ellenfelek meggyilkolását és egy másik ország lerohanását? – tette fel a kérdést a Toronto Sun Ovecskin hallgatásával kapcsolatban.

Erről feltehetőleg még sokáig megy majd a vita, de Ovecskin NHL-ben elért rekordjait az sem fogja elhomályosítani, ha soha nem szólal fel Putyin ukrajnai bűnei miatt.

Ahogy Goran Stubb, az NHL egyik rutinos európai játékosmegfigyelője mondta: