Sporttörténelem a szemünk láttára: Alex Ovecskin több gólt lőtt, mint Wayne Gretzky

Bekövetkezett:

Alekszandr Ovecskin az NHL történetének valaha volt leggólerősebb jégkorongozója.

ALEX OVECHKIN IS THE GREATEST GOALSCORER IN NHL HISTORY! 🚨🚨🚨 #Gr8ness pic.twitter.com/NKef3VvNaJ — NHL (@NHL) April 6, 2025

A Washington Capitals 39 éves orosz klasszisa vasárnap, a New York Islanders elleni meccs második harmadában, emberelőnyben talált be, bár most nem a rá jellemző kapáslövéssel, hanem a korongot húzva, de a hazaiak kapusa, Ilja Szorokin tehetetlen volt.

A meccs azonnal félbeszakadt, előbb a csapattársak, majd a rivális New York Islanders játékosai gratuláltak neki. És természetesen Wayne Gretzky is, minden idők legnagyobb jégkorongozója, aki a csarnokban volt a csúcsdöntés alkalmával.

Wayne Gretzky 1994-ben döntötte meg Gordie Howe korábbi rekordját, 1999-es visszavonulásakor pedig 894 alapszakasz gólja volt. Ezt 1487 mérkőzésen érte el, pontosan ennyi meccsre volt szüksége Ovecskinnek is ahhoz, hogy most megdöntse azt.

Ovecskin a 2004-es NHL-draft első választottja volt, de a lockout miatt csak 2005-ben csatlakozott a Washingtonhoz. A Capitalsszel 2018-ban Stanley Kupát nyert, és kilencszer lett gólkirály.