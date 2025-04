Sporttörténelem: Ovecskin utolérte az NHL-gólrekorder Gretzkyt

Alekszandr Ovecskin két góllal vette ki a részét a Washington Capitals Chicago Blackhawks ellen aratott 5-3-as győzelméből az NHL legutóbbi játéknapján, és ezzel beérte a liga gólrekorderét, Wayne Gretzkyt.

A meccs előtt Ovecskin három gólra volt a rekordtól, és nagyon hamar még közelebb férkőzött, mivel már a 4. percben betalált: Dylan Strome passza után az orosz csatár úgy lőtt, hogy a kapusvasról Spencer Knight kapus hátára pattant a korong, onnan pedig a kapuba.

A Chicago Tyler Bertuzzi révén egyenlített, majd a második harmadban 2-1-re és 3-2-re is vezetett, de a harmadik felvonás elején újra döntetlen volt az állás, amikor egy washingtoni emberelőny során az Ovecskin elől menteni próbáló Blackhawks-védő a saját kapujába söpörte a korongot. Mivel a hokiban nincs öngól, a találatot Strome-nak adták, aki washingtoni részről utoljára érintette a korongot.

Aztán a 47. percben, egy újabb Capitals-emberelőnynél Ovecskin kapásból lőtt, és bár nem ez volt élete legerősebb kísérlete, a célzással nem volt gond, így megszületett a rekordbeállítást jelentő 894. gól!

Ez volt a 39 éves orosz klasszis idénybeli 40. gólja, és a mostani a 14. olyan idénye, amikor eljutott negyven találatig. Ezzel rekordernek számít, ebben a kategóriában Gretzky – aki ott volt a washingtoni meccsen, és a közönséggel együtt ünnepelte Ovecskint – a második mögötte tizenkét 40 gólos szezonnal.

Most 40-goal seasons in NHL history: 14 — Alex Ovechkin

12 — Wayne Gretzky

10 — Mario Lemieux

10 — Marcel Dionne Ovechkin is actually tiers above Gretzky now. pic.twitter.com/Pnzs7GLh6Q — Big Head Hockey (@BigHeadHcky) April 4, 2025

Ovecskin a 2004-es NHL-draft első választottja volt, de a lockout miatt csak 2005-ben csatlakozott a Washingtonhoz. A Capitalsszel 2018-ban Stanley Kupát nyert, és kilencszer lett gólkirály.

Idén óriási formában kezdte az idényt, ő volt az első, aki eljutott 15 gólig, de a Utah elleni 6-2-es győzelem alkalmával egy ütközés során lábtörést szenvedett, és csak december végén tért vissza – persze góllal.

A visszatérése óta az volt a kérdés, hogy meglesz-e még ebben az idényben a rekord, és a rekordbeállítás után erre minden esélye megvan Ovecskinnek, hiszen a Washington még hat meccset játszik az alapszakaszban.

Ovecskin zsinórban négy meccsen volt eredményes, NHL-pályafutása során 35 olyan sorozata volt, mikor legalább négy találkozón keresztül ott szerepelt a neve a góllövők között, ezzel is éllovasnak számít.

Van itt még egy rekord: a második góljával Ovi megnyerte a meccset a csapatának, és ez volt a 136. győztes találata, így Jaromir Jagrt lehagyva már egyedül vezet ebben a mutatóban.

DELIVERING WHEN IT MATTERS MOST‼️ Alex Ovechkin now has the most game-winning goals in NHL history! #Gr8Chase pic.twitter.com/cNBPuCR10w — NHL (@NHL) April 5, 2025

Nem csak az orosz klasszis ünnepelt, az 5-3-as végeredményt ugyanis az a Ryan Leonard állította be, aki először köszönt be az NHL-ben.

RYAN LEONARD FIRST NHL GOAL ALERT 🚨 pic.twitter.com/qoI1Wxwe82 — NHL (@NHL) April 5, 2025

Gretzky 1487 meccsen jutott el 894 gólig, a kanadai zsenihez hasonlóan a huszadik NHL-idényét taposó Ovecskinnek ez 1486 alapszakasz-mérkőzésen összejött! Az 1487. meccsre magyar idő szerint vasárnap 18.30-tól kerül sor a New York Islanders ellen.