Történelem MotoGP-ben: Jorge Martín a világbajnok

A spanyol Jorge Martín nyerte meg a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriáját, a MotoGP-t idén.

A Prima Pramac Racing versenyzője az első, aki a sorozat újkori történetében privát, azaz nem gyári csapat tagjaként tudott vb-címet nyerni.

Ez legutóbb még a legendás Valentino Rossinak sikerült, a négyütemű korszak bevezetése előtti szezonban, 2001-ben.

A 26 éves Martín a szezon egésze alatt kiegyensúlyozottan versenyzett, még úgy is, hogy rengeteget kockáztatott és számos merész húzása volt. Így aztán a szezonzáró, barcelonai Szolidaritás Nagydíjon úgy állhatott rajhoz, hogy az első kilenc hely valamelyikén kellett végeznie. A zárófutamon szinte végig a címvédő olasz Francesco Bagnaia vezetett, míg a hétvégére 24 pontos előnnyel érkezett Martín a harmadik helyen haladt. Utóbbi egy idő után csak arra figyelt, hogy ne hibázzon, így olasz riválisa hiába nyerte meg versenyt, az összetett állását nem tudta megfordítani.

