Téli olimpia 2026: a kanadai hokiválogatott egyre csak fogy

Patrick Smith / Getty Images via AFP
Brayden Point a Tampa Bay Lightning hokisa lemondhat a téli olimpiáról
24.hu
2026. 02. 06. 11:11
Brayden Point a Tampa Bay Lightning hokisa lemondhat a téli olimpiáról

Sérülés miatt ismét változott a milánói téli olimpiára első számú esélyesként készülő kanadai férfi jégkorong-válogatott kerete.

Az ötkarikás szünet előtti utolsó játéknapon derült ki, hogy a Tampa Bay Lightninggal 2020-ban és 2021-ben Stanley Kupa-győztes Brayden Point lábsérülés miatt nem utazhat Olaszországba. Helyette a Carolina Hurricanes csatára, Seth Jarvis kapott meghívót.

Két napja dőlt el, hogy a szintén tampás Anthony Cirelli sem játszhat a tornán, az ő helyére az észak-amerikai profiligában, az NHL-ben címvédő Florida Panthers támadója, Sam Bennett lépett.

Mindeközben a finn válogatottat pedig a norovírus tizedeli.

Egyébként a milánói olimpián 2014 után szerepelnek ismét az NHL legjobbjai. A legutóbbi két olimpiai játékokat, amelyen játszottak NHL-es hokisok (2010, 2014), a kanadaiak nyerték.

