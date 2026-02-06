sportkézilabdanői kézilabdamichala möller
Sport

Ijesztő sérülést szenvedett a Fradi nyárra várt kézise

Michala Möller a dán válogatottban.
JOHN THYS / AFP
Michala Möller a dán válogatottban.
24.hu
2026. 02. 06. 17:37
Michala Möller a dán válogatottban.
JOHN THYS / AFP
Michala Möller a dán válogatottban.
Ijesztő jelenetet hozott a dán élvonalbeli HÖJ Elite-Esbjerg női kézilabda-mérkőzés.

A találkozó 11. percében Michala Möller küzdött egy lecsorgó labdáért, amikor az ellenfél egyik játékosa ráesett a lábára. Az irányító nagyot sikoltott és a bokájához kapott, végül nem is tudott a saját lábán lejönni a pályáról.

A drukkerek attól tartottak, hogy elszakadt a bokaszalagja, ám a klub pénteki beszámolója szerint a vizsgálatok azt mutatják, hogy ez nem történt meg. A bokaszalag meghúzódott, ami háromtól hat hétig terjedő kihagyással jár, ráadásul a rehabilitációt már el is kezdte.

Ez jó hír a Ferencvárosnak is, a zöld-fehérek decemberben közölték, hogy Möller nyártól átigazol az FTC-be.

Kapcsolódó
Valentina Radulovic (középen) a Slagelse játékosaként.
Letartóztatták a kétszeres BL-győztes kézist, mert kenőpénzért szerzett hivatalos okmányokat
Szervezett bűnözésen kapták az északmacedónok legendáját.

Ajánlott videó

Gyulay Zsolt: A sportban dolgozókat nagy meglepetés érné, ha itt kormányváltás lenne

Friss

Népszerű

Összes
Kapu Tibor megjelenésében reménykednek a magát lábon lövő Fidesz-jelölt elárvult körzetében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik