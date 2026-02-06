Ijesztő sérülést szenvedett a Fradi nyárra várt kézise

A találkozó 11. percében Michala Möller küzdött egy lecsorgó labdáért, amikor az ellenfél egyik játékosa ráesett a lábára. Az irányító nagyot sikoltott és a bokájához kapott, végül nem is tudott a saját lábán lejönni a pályáról.

A drukkerek attól tartottak, hogy elszakadt a bokaszalagja, ám a klub pénteki beszámolója szerint a vizsgálatok azt mutatják, hogy ez nem történt meg. A bokaszalag meghúzódott, ami háromtól hat hétig terjedő kihagyással jár, ráadásul a rehabilitációt már el is kezdte.

Ez jó hír a Ferencvárosnak is, a zöld-fehérek decemberben közölték, hogy Möller nyártól átigazol az FTC-be.