A magyar után bezár a Szabad Európa román és bolgár kiadása is

Felszámolja az európai uniós jelenlétét a Szabad Európa: miután tavaly novemberben bezárt a lap magyar kiadása, most Bulgáriából és Romániából is kivonulnak, értesült a Kontroll.

A lap úgy tudja, hogy pénteken közölték a bolgár és román szerkesztőségében dolgozó újságírókkal, hogy március 31-től bezárják a lapot.

A hírt egy román és egy bolgár újságíró is megerősítette a Kontrollnak, akik azt is mondták, hogy a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) hamarosan közleményt is kiad a megszűnésről.

A magyar nyelvű kiadás azután szűnt meg, hogy november elején, az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének, az USAGM-nek a vezérigazgatója, Kari Lake levélben tájékoztatta az amerikai képviselőket, hogy az ügynökség megszünteti a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, azaz a Szabad Európa kiadványait, mert NATO-szövetségeseknél nem adnak pénzt ilyen célra. Lake nagy rajongója a magyar miniszterelnöknek, 2023-ba, amikor a budapesti CPAC-en részt vett, azt mondta, „Amerika példát vehetne Orbán Viktorról”.

Az amerikai kongresszus által finanszírozott médium 23 olyan országban működik, ahol a kormány tevékenysége akadályozza a szabad információáramlást vagy komoly problémákba ütközik a sajtószabadság.