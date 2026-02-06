Árpa Attila az RTL-en pirított oda Stohl Andrásnak A Nagy Ő miatt

Árpa Attila az RTL Reggeli vendége volt, ahol először arról beszélgettek vele, hogy nemrég őt választották az év műsorvezetőjének a Big Picture Awards 2026-on, Az Árulók – Gyilkosság a Kastélyban című műsorban nyújtott alakításáért. A beszélgetős műsort vezető Jakupcsek Gabriella kiemelte, hogy Az Árulókon kívül a Pokoli Rokonok című sorozatban játszott szerepe is nagyon illik Árpához, amire a színész-műsorvezető így reagált:

Lehet, hogy összeértek a dolgok, igen. Ez így jól hangzik, ahogy elmondod, de ez nem pusztán a szerencse műve, hanem meghozta gyümölcsét a munka, a kitartás, a türelem. Azért ez nem mindig volt így. Osztogattam én is rózsákat olykor-olykor, és azt nem nevezném éppen a karrierem csúcsának

– mondta Árpa Attila, majd jót nevetett.

Jakupcsek erre felvetette, hogy „a szépfiúság berakja az embert egy vonalra”, és hogy akkoriban Árpának egy másik oldala került előtérbe.

Igen, de az nem túl hízelgő, hogy most már csak a teljesítményemet díjazzák, és nem a külsőmet. Így ötven felett sajnos ez történik!

– viccelődött tovább Árpa.

Árpa Attila A Nagy Ő-ben

A „rózsaosztogatással” Árpa arra utalt, hogy 2022-ben ő volt a TV2-s A Nagy Ő főszerepelője. A műsorban végül Timit választotta, de nem maradtak sokáig együtt a műsor után.

Árpa 2024-ben aztán megnősült, Czakó Alexandrát vette feleségül, akivel A Nagy Ő forgatása alatt éppen szüneteltették a kapcsolatukat. Tavaly a Nyerő Párosban szerepeltek együtt.

Árpa Attila az Útközben elmeséledben mondta el, annak idején miért vállalta el A Nagy Ő-t.

Amikor jött a felkérés a TV2-től, hogy lehetnék én A Nagy Ő, akkor egyrészt valóban szakításban voltam azzal a nővel, aki ma már a feleségem; egyrészt nem nagyon volt más ajánlat az asztalon; másrészt – és most jön a lényeg – édesanyámnak akkor volt két sztrókja. Mivel német állampolgár, nincs magyar TB-je, és igen, tény és való, hogy elkezdtem megijedni attól, milyen számla vár rám hat hónap szanatórium és rehabilitáció után.

Most Stohl András keresi a szerelmet a TV2 műsorában

2026-ban ismét műsorra került A Nagy Ő, ezúttal Stohl Andrással a főszerepben, aki nem sokkal korábban jelentette be a válását harmadik feleségétől.

Múlt nyáron Árpa Attila reagált Stohl Nagy Ő-ségének bejelentésére:

Megáll az ész! Tehetséges színész miért vállal el ilyesmit? Felfoghatatlan

– írta nem kevés iróniával a színész.