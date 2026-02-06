Élet-Stílus

Először kapott esélyt az élettől a férfi, aki 30 éven át élt barlangban

László
Először kapott esélyt az élettől a férfi, aki 30 éven át élt barlangban

Kérdezz meg tíz budapestit, hogy melyik a városuk legelőkelőbb része! Legalább nyolcan gondolkodás nélkül fogják rávágni, hogy a Rózsadomb. László nagyjából harminc éven át élt ott, úri villák, elegáns társasházak szomszédságában, egy barlangban, mint legkorábbi őseink, csak őt legtöbbször nem vadállatok, hanem emberek zargatták. László persze nem barlangba született, oda már felnőtt fejjel kényszerült, miután hang nélkül zuhant át a rendszerváltás körüli években cafatokra szakadt szociális védőhálón. Az életéről úgy mesél, mintha mi sem lenne természetesebb annál, hogy az embert ide-oda rángatja, majd utcára löki és sorsára hagyja a társadalom. De vajon hogy érzi magát most, hogy újra rendes otthonba költözhetett? Riport.

A tél úgy döntött, hogy ha már sokévnyi enyheség után januárban végre rendes, fagyos, havas arcát mutatta, akkor a februárt is kiadós zimankóval indítja. Amikor felérünk az emelkedő tetejére, éppen azt mondanám, milyen szépen megmaradt itt a fák koronáján a vékony, fehér hóréteg, mire nagy pelyhekben havazni kezd, amitől egy pillanatra eláll a szavam, mert egy mesekönyv lapjain érezem magam.

Egy kis tisztáson állunk, közepén sziklafal magasodik, előtte jókora betonból öntött tűzrakó. Nagyon rég használhatták, mellette egy sokkal szerényebb alkalmatosság közepén ropogott tűz a közelmúltban. A sziklafal előtt emberi jelenlétre csak egy magányos, kopott szék utal. Mintha nem is a fővárosban lennénk.

Horváth Júlia / 24.hu

A fák közötti ösvények az ország túraútvonalainak bármelyik pontján kanyaroghatnának. Egy fán meg is pillantjuk a gondosan felfestett jelzést, csak a téli lombhiánynak köszönhető, hogy látjuk a nagyjából száz méterre álló házakat. Sehol egy eldobott szemét, még csak egy csikk sem.

László megtesz néhány határozott lépést fölfelé a csúszós köveken, és elénk tárja korábbi otthona bejáratát.

