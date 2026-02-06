donald trumpfehér háztim scottbarack obama
Nagyvilág

Trump letörölte a videót, amelyben majomként ábrázolták Obamáékat

Donald Trump
SAUL LOEB / AFP
Donald Trump
admin Kerner Zsolt
2026. 02. 06. 19:04
Donald Trump
SAUL LOEB / AFP
Donald Trump
Meghátrált a Fehér Ház, miután az egyetlen fekete republikánus szenátor is kiakadt.

Donald Trump elnök letörölte a Truth Social oldaláról a posztot, amelyben majmokként ábrázolta az Obama-házaspárt, írja a New York Times.

A poszt maga egy videó volt, amelyben a Lion Sleeps Tonight zenéjére Trumpot az őserdő királyának ábrázolták, több másik szereplővel, és a 2020-as választás elcsalásával kapcsolatos összeesküvésekről szólt. Az utolsó két másodpercben Barack Obama és Michelle Obama tűntek fel majomként ábrázolva.

A meghátrálás szokatlan a Fehér Háztól, főleg, hogy a szóvivője korábban álfelháborodásnak nevezte a kritikákat a poszttal kapcsolatban.

Közben viszont még az egyetlen republikánus fekete szenátor is felszólalt az ügyben, és azt mondta, ez a legrasszistább dolog, amit a Fehér Háztól eddig látott. Tim Scott egyébként Trump közeli szövetségese, a párt kampánycsapatának vezetője.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump megosztott egy videót, amiben majmokként ábrázolják az Obama házaspárt
Küszöbön az amerikai–iráni háború?
Meglőttek Moszkvában egy magas rangú orosz katonai vezetőt
Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air Budapestről Valenciába tartó járata
Kapu Tibor megjelenésében reménykednek a magát lábon lövő Fidesz-jelölt elárvult körzetében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik