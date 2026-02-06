Trump letörölte a videót, amelyben majomként ábrázolták Obamáékat

Donald Trump elnök letörölte a Truth Social oldaláról a posztot, amelyben majmokként ábrázolta az Obama-házaspárt, írja a New York Times.

A poszt maga egy videó volt, amelyben a Lion Sleeps Tonight zenéjére Trumpot az őserdő királyának ábrázolták, több másik szereplővel, és a 2020-as választás elcsalásával kapcsolatos összeesküvésekről szólt. Az utolsó két másodpercben Barack Obama és Michelle Obama tűntek fel majomként ábrázolva.

A meghátrálás szokatlan a Fehér Háztól, főleg, hogy a szóvivője korábban álfelháborodásnak nevezte a kritikákat a poszttal kapcsolatban.

Közben viszont még az egyetlen republikánus fekete szenátor is felszólalt az ügyben, és azt mondta, ez a legrasszistább dolog, amit a Fehér Háztól eddig látott. Tim Scott egyébként Trump közeli szövetségese, a párt kampánycsapatának vezetője.