Női vízilabda Eb: „Ezüsttel a fiúknál és a lányoknál is tele a padlás”

Szigetváry Zsolt / MTI
Az ezüstérmes magyar csapat a női vízilabda Európa-bajnokság eredményhirdetésén a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én.
admin Kálnoki Kis Attila
2026. 02. 06. 20:39
A női vízilabda válogatott két korábbi szövetségi kapitányát kértük meg arra, hogy értékeljék a döntőn, illetve a tornán látottakat.

Csütörtök este a magya női vízilabda-válogatott óriási küzdelemben, négy negyed után döntetlenre, 10-10-re végezve, végül ötméteresekkel (3-5) kikapott az Európa-bajnokság döndőjében Hollandiától. Honlapunk a válogatott két korábbi szövetségi kapitányát kérte meg arra, hogy értékelje a döntőn, illetve a tornán látottakat.

  • Merész András szerint az a sorozat, amit Cseh Sándor csapata az elmúlt egy évben bemutatott, az önmagáért beszél.
  • Bíró Attila pedig kifejtette, védekezésben, kapusteljesítményben is előre lépett a válogatott,
  • de arról is beszélt, hogy 2022 óta öt döntőt játszottak a lányok, és ezeket mind elbuktuk.
