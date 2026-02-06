Női vízilabda Eb: „Ezüsttel a fiúknál és a lányoknál is tele a padlás”

Csütörtök este a magya női vízilabda-válogatott óriási küzdelemben, négy negyed után döntetlenre, 10-10-re végezve, végül ötméteresekkel (3-5) kikapott az Európa-bajnokság döndőjében Hollandiától. Honlapunk a válogatott két korábbi szövetségi kapitányát kérte meg arra, hogy értékelje a döntőn, illetve a tornán látottakat.

A cikk tartalmából Cikkünkből kiderül, hogy Merész András szerint az a sorozat, amit Cseh Sándor csapata az elmúlt egy évben bemutatott, az önmagáért beszél.

Bíró Attila pedig kifejtette, védekezésben, kapusteljesítményben is előre lépett a válogatott,

de arról is beszélt, hogy 2022 óta öt döntőt játszottak a lányok, és ezeket mind elbuktuk. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Előfizetek

