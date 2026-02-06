Női vízilabda Eb: „Ezüsttel a fiúknál és a lányoknál is tele a padlás”

Csütörtök este a magya női vízilabda-válogatott óriási küzdelemben, négy negyed után döntetlenre, 10-10-re végezve, végül ötméteresekkel (3-5) kikapott az Európa-bajnokság döndőjében Hollandiától. Honlapunk a válogatott két korábbi szövetségi kapitányát kérte meg arra, hogy értékelje a döntőn, illetve a tornán látottakat.
A cikk tartalmából
Cikkünkből kiderül, hogy
- Merész András szerint az a sorozat, amit Cseh Sándor csapata az elmúlt egy évben bemutatott, az önmagáért beszél.
- Bíró Attila pedig kifejtette, védekezésben, kapusteljesítményben is előre lépett a válogatott,
- de arról is beszélt, hogy 2022 óta öt döntőt játszottak a lányok, és ezeket mind elbuktuk.
