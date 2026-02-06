katonai vezetőlövésmoszkvaoroszország
Nagyvilág

Meglőttek Moszkvában egy magas rangú orosz katonai vezetőt

2026. 02. 06. 09:18
Vlagyimir Alekszejev akkor kerül kulcsszerepbe az orosz hadsreeg élén, amikor Prigozsin és a Wagner Putyin ellen fordult. A katonai vezetőt jelenleg kórházban ápolják.

Meglőtték Moszkvában Vlagyimir Alekszejevet, az orosz Védelmi Minisztérium Vezérkari Főigazgatóságának helyettes vezetőjét – értesült róla a Reuters. A katonai vezetőt kórházba szállították, állapotáról egyelőre nem közöltek bővebb információt.

A moszkvai ügyészség közlése szerint Alekszejevet az orosz főváros északi részén, egy lakóépületnél érte több lövés. A támadó elmenekült a helyszínről, egyelőre nem tudták azonosítani sem. 

A lap megjegyzi, hogy Alekszejev az egyik kulcsfigurája volt a 2023 júniusi eseményeknek, amikor Vlagyimir Putyin addigi szoros szövetségese, Jevgenyij Prigozsin és az általa vezetett zsoldoscsapat, a Wagner csoport Moszkva ellen fordult. Alekszejev végig lojális maradt az orosz elnökhöz, ő volt az egyik legmagasabb rangú tisztviselő, akit tárgyalni küldtek Prigozsinnal.

