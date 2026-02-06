jeffrey epsteinolimpia 2028
A 2028-as olimpiai játékok főszervezője is lemondhat az Epstein-aktákban talált üzenetváltása miatt

Brendan SMIALOWSKI / AFP
Újabb levelezésre bukkant a CNN a nyilvánosságra hozott milliónyi Epstein-aktákban. Ezútal a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpiai játékok szervezőbizottságának elnöke, Casey Wasserman került kellemetlen helyzetbe, miután kiderült róla, hogy pikáns üzeneteket váltott az Epstien-ügy már korábban is ismert szereplőjével, Ghislaine Maxwell-lel, egy brit médiamágnás lányával. Ő volt az aki bemutatta egymásnak András herceget, II. Erzsébet királynő fiát, Jeffrey Epstein amerikai befektetőnek.

Los Angeles város vezetői lemondásra szólították fel az olimpiai játékok főszervezőjét, mert a több mint 20 éves üzeneteiben az akkor házas Wasserman olyan üzeneteket írt Maxvellnek, mint hogy

mit kell tennem azért, hogy egy szűk bőrnadrágban lássalak?

Wasserman nem lett megvádolva az Epstein-ügyben, a korábbi leveleiért elnézést kért, és kijelentette, soha nem állt sem személyes, sem üzleti kapcsolatban Epsteinnel.

Egyre több ismert név és más egyéb érdekesség bukkan fel ezekben az iratokban. A hárommillió nyilvánosságra került dokumentumban Magyarországról, Budapestről, egy Király utcai lakóházról, magyar személyekről, köztük Orbán Viktorról is találhatóak említések, de szerepel az aktákban Palvin Barbara és Mihalik Enikő modellek neve is.

Hogy mit kell tudni a világ egyik legsúlyosabb szexuális visszaélés-sorozataként ismert Epstein-botrányról, hat pontban itt írtunk részletesen.

