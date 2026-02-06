Eredményesen kezdődtek az iráni-amerikai tárgyalások

Eredményesnek minősítette az iráni–amerikai nukleáris tárgyalások első napját az iráni külügyminiszter, írja a Bloomberg. Az ománi fővárosában, Maszkatban rendezett találkozó után Abbász Aragcsi külügyminiszter arról beszélt, kizárólag az iráni nukleáris program volt az asztalon. Szerinte, ha jövőben ugyanilyen ütemben folytatódnak a tárgyalások, hamar megállapodhatnak a konfliktus rendezésének legfőbb pontjairól.

A tárgyaláson amerikai részről Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner – Donald Trump amerikai elnök veje – vett részt, míg az iráni küldöttséget a már említett Abbász Aragcsi külügyminiszter vezette. Az amerikai fél cikkünk megjelenéséig nem adott ki közleményt arról, hogyan értékeli a megbeszélést.

Azután ültek asztalhoz a felek, hogy az USA fokozta a katonai nyomást a Közel-Keleten, pénteken kora reggel pedig biztonsági riasztást adott ki, amelyben arra kérték az amerikai állampolgárokat: „azonnal hagyják el Iránt.”

Ez a tárgyalás volt az első hivatalos találkozó Teherán és Washington között a tavaly júniusi feszültségek óta, amikor egy Izraellel vívott 12 napos háborút követően amerikai légicsapások súlyos károkat okoztak Irán három fő nukleáris létesítményében.

Honnan ered a konfliktus?

Az iráni-amerikai viszony a decemberben kitört háromhetes országos tüntetéshullám közben harapózott el ismét, miután az Iráni Iszlám Köztársaság igen keménykezű fellépést alkalmazott a tüntetőkkel szemben, számos esetben a tömegbe lövetett. A tüntetések következtében elhunytak számát 3 ezerre teszi az iráni közmédia. A Human Rights Activists News Agency (HRANA) civil szervezet viszont már 6 ezer fölé teszi a halálos áldozatok számát.

Irán erőszakos fellépésre válaszul az USA katonai beavatkozást is ígért, ami végül elmaradt. Szakértőnk szerint komoly károkat okozna, ha Washington katonailag is beavatkozna Iránban.