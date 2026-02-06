Taylor Swiftnek Cillian Murphyt és Domhnall Gleesont is sikerült meggyőznie, hogy szerepeljenek új videóklipjében

Taylor Swift először a Spotify és az Apple Music alkalmazásokban tette elérhetővé legújabb videóklipjét, ami az Opalite című dalához készült. A klipben rajta kívül számos híresség feltűnik – hogy kik ők és hogyan kerültek Swift látókörébe, arról az énekesnő pénteken Instagramján posztolt.

Az egyik kedvenc talkshow-m, Graham Norton műsorának vendége voltam. Emlékszem, hogy azt gondoltam, milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen társaságba kerültem. Ott volt Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith és Lewis Capaldi. Mindannyian olyan emberek, akiknek a munkáját csodálom

– írta posztjában az adásról, ami 2025 októberében ment le a tévében.

Amikor a műsor alatt mindannyian beszélgettünk, Domhnall viccesen megjegyezte, hogy szeretne szerepelni az egyik videóklipemben. Ő ír! Csak viccelt! Csakhogy abban a pillanatban, az interjú alatt, hirtelen beugrott egy *ötlet*

– folytatta Swift.

Sztárparádé Taylor Swift videóklipjében

Végül Gleeson főszerepet kapott a klipben, Lee egy énekest alakít, Smith tévés aerobikórát vezet, míg Capaldi fotósként tűnik fel. A brit talkshow-műsorvezető, Graham Norton később a speciális „Opalite” spray eladójaként tűnik fel. Az Oscar-díjas Cillian Murphy pedig egy óriásplakáton jelenik meg, ahogy a spray-t népszerűsíti.

Örömmel tölt el, hogy a műsor összes szereplője hajlandó volt velünk visszarepülni a 90-es évekbe, és segíteni a videó elkészítésében

– jegyezte meg az énekesnő a nosztalgikus hangulatú videóklipről, aminek forgatása alatt saját bevallása szerint nagyon jól szórakozott és sok új barátot szerzett.

A klip vasárnap jelenik majd meg a YouTube-on.