Nem vizsgálja Péterfalvi Attila hivatala, hogyan kerülhettek a kormányhoz a gyöngyösi tüntetők adatai

Nem vizsgálja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), hogy miként kerültek Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, Orbán Viktor miniszterelnökhöz, illetve a kormánypárti médiához a Gyöngyösön tüntető romák állítólagos bűnügyi adatai, illetve azokat miként hozhatták nyilvánosságra – derült ki abból a válaszból, amelyet lapunk érdeklődésére adott Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke, akinél arra kérdeztünk rá, hogy indít-e vizsgálatot az ügyben az általa vezetett hatóság, akár hivatalból, akár bejelentés alapján.

A Péterfalvi a 24.hu-nak küldött levelében kifejtette:

Az adatkezelés érintettjei […] érintetti joggyakorlással élhetnek a videót nyilvánosságra hozó adatkezelők felé, melyben tájékoztatást kérhetnek az általuk kifogásolt adatkezeléssel kapcsolatos információkról.

A NAIH-elnök levelében említett videó Lázár Facebook-oldalán jelent meg múlt szombaton, nem sokkal azelőtt, hogy Orbán a Digitális Polgári Körök hatvani gyűlésén a Gyöngyösön tüntetőket erőszakos bűnözőkként állította be, hivatkozva a már nyilvánosságra hozott adatokra.

Péterfalvi Attila válasza a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bűncselekmények elkövetésével vádolt kormányellenes tüntetők Lázár Jánoshoz fordulhatnak a róluk nyilvánosságra hozott szenzitív személyes adatok ügyében.