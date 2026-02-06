Kvíz: Mennyire emlékszel a téli olimpiák legnagyobb egyéniségeire?

A téli olimpiákról nem mindig a legjobb, leggyorsabb, legeredményesebb sportolók maradnak meg a szurkolók emlékezetében. Időnként azokat ünnepeljük a legjobban, akik a vert mezőnyben végeztek, mégis nagyot alkottak már azzal is, hogy eljutottak az olimpiára. Ebben a kvízben a nagy sztárok mellett néhány csodabogár is helyet kapott.

Milánó rendezi a XXV. téli olimpiát, amelynek meglesznek majd a maga hősei és nagy vesztesei is. Az alábbi kvízben megemlékezünk a téli olimpiák történetének legjobbjairól is, de bekerült néhány csodabogár is, aki nem feltétlenül a teljesítményével hívta fel magára a figyelmet.