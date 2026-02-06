Letartóztatták a kétszeres BL-győztes kézist, mert kenőpénzért szerzett hivatalos okmányokat

A sport1.mk portál beszámolója szerint az északmacedón belügyminisztériumának tájékoztatása szerint Valentina Radulovic egyike volt a négy gyanúsítottnak, akik 2024 februárja és áprilisa között szervezett rendszert hoztak létre személyi igazolványok, útlevelek és vezetői engedélyek illegális kiadására, közvetítésére. A négytagú társaság tagjai ellen különböző feljelentéseket tettek, Radulovic ellen befolyásolás és jutalom elfogadása a vád.

A beszámoló szerint egy tűzoltó és az egykori kézis kereste meg az érdeklődőket, akikről személyes adatokat és fényképeket gyűjtöttek. Ezeet juttatták el egy rendőrnek, aki közvetített az eljárások meggyorsításához, miközben egy másik rendőr, mint tisztviselő, elvégezte az adminisztratív teendőket. A négyes előre megszervezett mindent, rögzített árakkal, határidőkkel és kiosztott szerepekkel dolgoztak, a tagok ellen eljárás indult.

Valentina Radulovic karrierje

A korábbi kiváló balszélső a Kometal GJP csapatában játszott először, ahonnan hét év után szerződött az osztrák Hypo Niederösterreich csapatába. A dán Slagelsébe 2003-ban igazolt, három év alatt két Bajnokok Ligáját nyert a skandinávokkal. Szkopjéba 2005-ben tért vissza, előbb a Kometalban játszott, majd az Ambalaza Kabranban fejezte be pályafutását.

A válogatottban 220 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 813 gólt dobott, amivel minden idők egyik legeredményesebb játékosává vált. Az 1997-es világbajnokságon megválasztották posztja legjobbjának, egy évvel később pedig az év játékosának is jelölték.