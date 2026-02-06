Humanoid robotot épít Szerbia

Szerbia akár öt hónapon belül megkezdheti az első humanoid, és más típusú robotok gyártását, amennyiben sikerül biztosítani a szükséges mennyiségű villamosenergiát – jelentette ki pénteken Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök.

Az államfő hangsúlyozta, világosan látszik, milyen szakemberekre lesz szükség a jövőben, és milyen mértékű változások zajlanak a világban és Szerbiában. Mint fogalmazott: „ez kvantumugrást jelenthet az ország számára”, és akár Európában is elsők lehetnek a humanoid robotok gyártásában.

Ez azonban az energiaellátástól függ. Meg kell vizsgálni a termelési kapacitásokat, valamint azt, miként lehet a következő tíz évben további öt gigawattnyi villamosenergiát előállítani

– mondta.

Hozzátette: Szerbia minél hamarabb olyan humanoid robotok gyártását szeretné megkezdeni, amelyek többféle feladat ellátására is képesek. Példaként említette, hogy ezek a robotok kiszolgálhatnák a gyerekeket az iskolai étkezdékben, teát és kávét készíthetnének, elmosogathatnának, valamint ruhákat is vasalhatnának, így könnyítve meg az emberek életét.

(MTI)