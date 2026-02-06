Kapu Tibor megjelenésében reménykednek a magát lábon lövő Fidesz-jelölt elárvult körzetében

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es körzetében arc nélkül maradt a kormányoldal. Miközben alig több mint két hónap van hátra az országgyűlési választásig, a Fidesz jelöltje még mindig nem mutatkozik a nyilvánosság előtt, nem volt ott a párt jelöltállító kongresszusán sem, ahol felvonult a kormányoldal 106 egyéni választókerületi indulója, és a párt vezetői is hallgatnak róla.

Polgári András december végén tűnt el, amikor országszerte dübörögni kezdett a kampány. A Fidesz hivatalossá vált jelöltjei mindenhol igyekeztek teljesíteni a digitális küzdelem jegyében előírt internetes megjelenéseket, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója azonban karácsony óta nem posztolt sem magáról, sem a körzet kampányeseményeiről.

Lábon lőtte magát

A 24.hu január 6-án írta meg, hogy Polgári

súlyos balesetet szenvedett egy december 28-án tartott vadászaton: saját magát lőtte lábon

az Újfehértói Földtulajdonosok Vadásztársasága területén a sörétes puskájával.

A jelölt, akit nem sokkal korábban neveztek ki az előző két választáson győztes Szabó Tünde korábbi sportállamtitkár helyett, hosszú kórházi kezelésre szorult, ám a párt azóta sem adott tájékoztatást az esetről, és titkolják a jelöltjük egészségi állapotáról szóló információkat is.