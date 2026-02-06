Pintér Bence: Várom a Győr-Szol elnök-vezérigazgatójának a lemondását

Pintér Bence győri polgármester a Facebookon azt írja, ugyan levelet kapott Sárkány Pétertől, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatójától, érdemi válasz továbbra sem érkezett hozzá a lakáskasszából hiányzó pénz ügyében.

Mindez azután történt, hogy a győri polgármester felszólította a cég vezetőjét, és Fekete Dávidot, a Győr-Szol Zrt. felügyeletével megbízott bizottság vezetőjét, hogy küldje meg részére azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a győri lakáskasszából hiányzó 1,7 milliárd forint rendelkezésre áll-e, illetve történt-e hitelfelvétel a cég részéről.

Pintér még kedden beszélt arról, hogy eltűnt az említett összeg a győri közszolgáltató cég számlájáról, ami miatt „feljelentés tesz, egyúttal kezdeményezi a közgyűlés feloszlatását.”

A polgármester állítása szerint Sárkány most csak „adminisztratív eszközökkel húzza az időt” és továbbra sem válaszol azokra a kérdésekre, hogy hol van 1,7 milliárd forint, és hogy hogyan áll az önkormányzati cég hitelkerete.

Pintér azt írja,

a levélből hiányoznak fontos információk, illetve beszkennelt dokumentumok: banki bizonylat a cégnél 2025.09.30-án fellelhető pénzeszközökről, a 2026.02.03-án igénybevett hitelösszeg pontos mértéke, valamint a 3-as számlaosztály, 381 (Pénztár) és 384 (Elszámolás betét) főkönyvi számlaosztályok adatai.

Sárkány szerint a bankszámlakivonatra és a hitelösszegre vonatkozó kérések közérdekű adatigénylésnek tekinthetők, így a válaszadáshoz a törvényben biztosított 15 napos határidőt teljes terjedelemben igénybe kívánja venni.

Korábban a győri városüzemeltetési cég vezére egy nokiás dobozzal sétált be a képviselő-testület ülésére, amiből előhúzott egy banki igazolást, ami szerint több mint 2 milliárd forint volt 2026. február 3-án a vállalat bankszámláján. A polgármester frakciója megkérdezte tőle, hogyan áll a Győr-Szol Zrt. hitelkerete, mennyit használtak fel a 2,5 milliárdos keretösszegből. Megkérdezték azt is tőle, hogy a cég bankszámlájának összegét nem hitelből pótolták-e ki.

Pintér Bence szerint a kérdésekre a vezérigazgató nem volt hajlandó egyenes választ adni, azonban utalt arra, hogy szerinte rendben van, ha hitelből pótolják ki a vállalat számlaegyenlegét.

Legközelebb február 20-án ül össze a győri közgyűlés, ahol a polgármester Sárkánytól