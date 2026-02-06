Magyar Péter személyesen kérdezné meg a legfőbb ügyésztől, miért nem tartóztattak le senkit az MNB-botrány miatt

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésszel egyeztetne a Nemzeti Bankból eltűnt milliárdokról Magyar Péter.

A Tisza elnöke azt írta, hogy személyes egyeztetést kezdeményezett az MNB-ből még Matolcsy György elnöksége alatt „ellopott 650 milliárd forint” kapcsán, mivel szerinte

a magyaroknak joga van tudni, miért nincs még senki őrizetben a világ legnagyobb bankrablási ügyében, és a fideszes elkövetők miért élvezhetik továbbra is a lopott szajrét.

Tavaly márciusban pattant ki a botrány a régóta az újságírói érdeklődés homlokterében levő jegybanki alapítványok körül. Az Állami Számvevőszék közzétette jelentését, melyben komoly veszteséget okozó döntéseket azonosított az alapítványi gazdálkodásban, és feljelentést tett. Az ügy lényege, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) és a szervezet vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. közel 500 milliárd forintnyi összeget helyezett el rossz befektetésekben, ami miatt a pénz jelentős része elpárolgott, miközben a jegybankelnök fiánál és üzlettársainál, akik feltűntek az alapítvány köré szervezett céghálóban, mesés vagyonok keletkeztek.

Az ÁSZ-jelentés nyomán a Fővárosi Főügyészség nyomozást indított csalás és hűtlen kezelés gyanújával.