Lindsey Vonn egy héttel a keresztszalag-szakadás után már az edzőpályán dolgozott

A világkupa-sorozat múlt pénteki állomásán, Montanában az amerikai sztár elveszítette egyensúlyát, esése közben pedig a testére szerelt légzsák is kinyílt, mielőtt a védőhálóba csapódott volna. Saját erőből felállt, de fájlalta a bal lábát, ezért helikopterrel szállították az orvosi központba. Később kiderült, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is van.

Ennek ellenére a 41 éves klasszis pénteken, alig egy héttel a baleset után már az edzőpályán siklott, komoly erőbedobással kezdte és fokozatosan enyhítette a tempót. Végül 1:40.33 perces eredményével a 11. legjobb időt érte el. Mivel lesiklásban egy edzést kell teljesíteni az induláshoz, így Vonn is rajthoz állhat.

Nagy visszatérés lesz

A kétszeres világbajnok 2019-ben vonult vissza, csaknem hat év után tért vissza, a mostani sérüléséig a lesiklás legnagyobb favoritja volt tekintve, hogy vezeti a szakági világkupa-pontversenyt. Az idei szezonban nyolc vk-versenyen indult, ebből hét alkalommal állhatott dobogóra, kétszer győzött, a legrosszabb eredménye a negyedik hely volt.

Vonn nem titkoltan azért csatolt újra sílécet, hogy kedvenc cortinai pályáján fejezze be a karrierjét, ahol hat-hat alkalommal nyert lesiklásban és szuperóriás-műlesiklásban. Eredetileg azt tervezte, hogy három számban áll rajthoz, lesiklás mellett szuperóriás-műlesiklásban és a csapat kombinációban versenyezne. Sérülésével viszont képlékeny, hogy ebből végül mennyit vállalhat.