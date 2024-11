Michelisz Norbert harmadszor is a világ legjobb túraautósa

Michelisz Norbert nyerte meg a TCR Wourld Tour 2024-es szezonját, így 2019 és 2023 után ismét csúcsra ért a túraautózásban.

Michelisz a szezon utolsó, makaói futamát ötpontos előnnyel várta Thed Björkkel szemben. A vasárnapi versenyt fordított rajtráccsal rendezték, vagyis az időmérő első tíz helyezettje fordított sorrendben indult, a magyar pilóta így került a hatodik helyre, Björk pedig a tizedikre – így az elsődleges cél az lehetett, hogy a svéd rivális ne előzzön a futam során.

Leszakadt az eső, így csúsztatni kellett a rajtot, majd a mezőny is biztonsági autó mögött indult el. Míg Micheliszt csapattársa, Néstor Girolami maga elé engedte, addig Björk nem tudott veszélyt jelenteni rá, nyolcadik helyen ért be a svéd, így a magyar versenyző 11 pontos előnnyel nyerte meg a bajnoki szezont.

#TCR – Norbert Michelisz the the 2024 Kumo FIA TCR World Tour crown in Macau 👏👏👏#FIA #MacauGP pic.twitter.com/ImQkWBjm9F

— FIA (@fia) November 17, 2024