„A távollétemben akár le is lőhetnek” – 12 év börtönre ítélték az egykori úszót

Bár egy ideje már nem hazájában él, a fehérorosz bíróság a távollétében is 12 év börtönre ítélte Aliaksandra Herasimenia világ- és Európa-bajnok úszónőt.

A 36 éves, minszki születésű sportoló pályafutása csúcsán 2011-ben, Sanghajban 100 méteres gyorsúszásban nyert világbajnokságot, egy évvel korábban a budapesti Eb-n 50 háron volt aranyérmes, de akadt rövid pályán is vb-, illetve Eb-elsősége. Az olimpiákkal nem volt szerencséje, 2012-ben, Londonban 50 és 100 gyorson is csak ezüstérmes lett, míg 50-en 2016-ban, Rióból is elhozott egy bronzot.

A 2020-as fehérorosz tiltakozások idején Herasimenia megalapított a Sport Szolidaritás Alapítványt, egy olyan csoportot, amely a politikai nézeteik miatt bebörtönzött sportolókat támogatott. 2021 áprilisában eladta 2012-es világbajnoki aranyérmét, hogy pénzt gyűjtsön az alapítvány számára és a jogi költségek fedezésére, miután a fehérorosz kormány vádat emelt ellene a közösségi médiában tett bírálataiért.

2022 márciusában kijelentette, hogy ellenzi a fehéroroszok részvételét az ukrajnai orosz invázióban, ugyanakkor kitartott amellett, hogy országa ellen sportszankciókat kell bevezetni.

2022. december 26-án a minszki városi bíróság a távollétében 12 év börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet szerint Herasimenia és aktivista társa, Alekszandr Opeinik két éven keresztül mindent elkövettek, hogy ártsanak a nemzetbiztonságnak, és hamis információkat terjesztettek a fehéroroszországi eseményekről.

Elolvastuk az ítéletet, nevettünk és tovább ünnepeltünk. Ahogy mondani szokás, a távollétemben akár le is lőhetnek

– írta közösségi oldalán a 2020 óta Litvániában élő egykori úszósztár.