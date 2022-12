Nevet változtatott a FINA a rövidpályás világbajnokság előtt

Több más sportszövetség mintájára a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA is névváltoztatás mellett döntött, a kedden rajtoló rövidpályás világbajnokságot már ezzel a névvel rendezi.

Az 1908-ban alapított nemzetközi úszószövetség, a FINA vezetősége vasárnap azt a határozatott hozta, hogy a jövőben vizes világszövetség (World Aquatics) elnevezést használja. Ezt a döntést azért hozta a szervezet, hogy az úszáson kívül a többi sportág képviselői is jobban magukénak érezzék a szövetséget.

A küldöttek megszavazták az új alapszabályt is, amely egyebek mellett egy független sportági integritási szervezet létrehozását is tartalmazza, valamint a vezetőség tagságát ezentúl 75 éves korhatárhoz köti. Az elnöki hivatali időkorlát mostantól a Nemzetközi Olimpiai Bizottság olimpiai chartájának is megfelel, a megbízatás nyolc évre szól, és egyszer négy évre meghosszabbítható.