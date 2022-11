Kiütötték a magyar bajnoki bronzérmes kézicsapatot az Európa Ligában

A Balatonfüred 37-23-ra kikapott a horvát RK Nexe otthonában a férfi kézilabda Európa-liga csoportkörének második fordulójában, kedden Nasicében.

A magyar bajnoki bronzérmes BKSE keretéből Bősz Levente és Határ Péter hiányzott, írja az MTI. Kapkodó játékkal kezdtek a vendégek, a védekezés nem volt hatékony, támadásban sok volt a hiba, ezért a hetedik percben, 6-2-es hazai vezetésnél György László vezetőedző időt kért. A horvátok már öt góllal is vezettek, ám a folytatásban a fürediek képesek voltak lelassítani ellenfelüket és 10-8-ra felzárkóztak. Ezt követően hét percig nem talált be – büntetőből sem – a magyar csapat, a Nexe több kapusbravúrra alapozva egy 5-0-s sorozatot produkált, és a szünetben már 18-10-es előnyben volt.

A második félidő elején Tóth Mihály váltotta Andó Ariánt a kapuban, de ő sem tudta megakadályozni a teljes összeomlást:

egy 6-0-s szériával már 12 gól volt a remekül védekező és két kiváló kapusteljesítményt felvonultató házigazdák előnye.

A folytatásban sem változott a játék képe, így a BKSE a vártnál is nagyobb különbséggel maradt alul.

A hazaiaknál Fahrudin Melic, Ivan Srsen és Tomislav Severec is hat góllal, Dominik Kuzmanovic 12, Mihailo Radovanovic 10 védéssel zárt. A magyar együttesben Szöllősi Balázs ötször talált be, Andó öt, Tóth egy védést mutatott be.

