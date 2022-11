A Fradi megverte a svéd bajnokot az Európa Ligában

A Ferencváros 37-34-re legyőzte a svéd bajnok Ystads IF HF csapatát a férfi kézilabda Európa-liga csoportkörének második fordulójában, a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban.

Jól kezdett a magyar csapat, nem engedte ellépni a svédeket, sőt 9-7-re, majd 11-9-re is vezetett. Egyik oldalon sem működött hatékonyan a védekezés, ezt kihasználva bátran lőttek távolról is a játékosok, és a megszokottnál sokkal több gól született. Pásztor István vezetőedző kapust cserélt, és bár a hátsó alakzatot ezzel sem tudta stabilizálni, csapata egy találattal vezetett a szünetben.

A második felvonás elején a támadásban és védekezésben is remeklő Debreczeni Dávid vezérletével ellépett a Ferencváros, és már néggyel is vezetett. A folytatásban a magyar együttes a kapusának lecserélésével létszámfölényes támadójátékra állt át, ami szintén bejött, így a hajrában is magabiztos volt a házigazda és megérdemelten nyert.

Debreczeni nyolc, a túloldalon az olimpiai ezüstérmes, háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Kim Anderson hét góllal zárt. Győri Kristóf nyolc, Borbély Ádám három, a vendégeknél Niklas Kraft 18 védést mutatott be.

Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló FTC a francia Pays d’Aix Université vendége lesz a következő fordulóban, november 22-én.

Megint kikapott a kis Veszprém

A Fejér B.Á.L.-Veszprém házigazdaként 33-25-re kikapott kedden a svájci Kadetten Schaffhausentől.



A Magyar Kupa-ezüstérmes házigazdák keretéből Ludmán Marcell, Simon Machac, Miklós Gergő, Kristóf Mátyás és Széles Ákos hiányzott. A várakozásoknak megfelelően jobban kezdett a svájci bajnok (2-6), és bár a magyar csapat gyorsan felzárkózott két gólra, a folytatásban csaknem nyolc percig nem talált be, így megint nőtt a különbség (7-12). A Kadetten sokkal hatékonyabban lőtt, ráadásul Ignacio Biosca García remekül védett. Az első félidő végén a spanyol kapust időntúli büntetőből Hári Levente fejen találta, amiért végleges kiállítást kapott.

A második félidő elején kettős emberhátrányból is betaláltak a bakonyiak, akik ezúttal sem hagyták elhúzni ellenfelüket (14-18).

A meccs azonban kisvártatva eldőlt, mivel a Kadetten egy 7-2-es sorozatot produkált, és a 48. percben már 27-19-re vezetett.

A Veszprém egyszer még csökkentette a különbséget három góllal, de továbbra is minden játékelemben magabiztosabbak voltak a vendégek, akiknek a teljesítményén nem látszottak meg a hosszú autóbuszos utazás fáradalmai.

A hazaiaknál Éles Benedek hat, Szmetán Péter négy gólt lőtt, Podoba János kilenc védést mutatott be. A túloldalon Odinn Thor Rikhardsson mind a tíz lövését gólra váltotta, Bartók Donát háromszor talált be, Biosca García 18 védéssel zárt.

A két vereséggel álló veszprémiek november 22-én Juhász Ádám csapatához, a portugál Benficához látogatnak.